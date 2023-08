Tuya Inc. est une société holding dont l'activité principale est la fourniture d'une plateforme cloud pour l'Internet des objets (IoT). Cette plateforme fournit une plate-forme en tant que service (PaaS) et un logiciel en tant que service (SaaS). Son offre IoT PaaS permet aux entreprises et aux développeurs de développer, de lancer, de gérer et de monétiser des dispositifs et des services basés sur des logiciels. Son offre Industry SaaS permet aux entreprises de déployer, de connecter et de gérer des appareils intelligents. Par exemple, sa solution Smart Hotel SaaS permet aux directeurs d'hôtel de surveiller, à partir d'un point de contrôle unique, différents aspects des services hôteliers, tels que l'entretien ménager, le contrôle du trafic des clients, la surveillance et la maintenance des propriétés. Elle propose également des services à valeur ajoutée basés sur le cloud. Sa plateforme multi-cloud permet aux clients de passer d'un fournisseur d'infrastructure cloud à un autre et intègre des technologies tierces pour rendre les appareils intelligents. Ses produits sont utilisés dans des domaines tels que la maison intelligente, le commerce intelligent, la santé, l'éducation et l'agriculture.

Secteur Logiciels