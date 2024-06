TV18 Broadcast Limited est une société de médias basée en Inde. La société est principalement engagée dans la diffusion d'informations. Elle est également engagée dans le contenu numérique et les activités connexes. Elle gère un réseau d'information en Inde, qui couvre l'actualité économique (quatre chaînes), l'actualité générale (une chaîne en anglais et une en hindi) et l'actualité régionale (14 chaînes en Inde, dont une coentreprise, News18 Lokmat). Des marques comme CNBC TV18, News18 India et CNN News18 font partie de ce bouquet d'informations. News18 International diffuse des informations centrées sur l'Inde à l'intention de la diaspora indienne et du public du monde entier. Sa filiale, Viacom 18 Media Private Limited (Viacom 18), exploite un portefeuille de chaînes de télévision de divertissement, de chaînes sportives et de plateformes numériques. Ses marques comprennent notamment Colors, MTV, Nickelodeon et Sports18. Viacom 18 exploite également les plateformes JioCinema et Voot OTT (Over the Top) qui proposent des contenus premium et exclusifs ainsi que de la télévision de rattrapage pour le visionnage à la demande.

Secteur Diffusion