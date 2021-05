CASA | Chaîne en ébullition : les productions d'ici se multiplient !

Le mardi 4 mai 2021

CASA

Dans quelques jours, on commence les tournages de trois nouvelles productions québécoises!

Montréal, le 4 mai 2021 - CASA n'a pas fini de divertir et d'inspirer ses abonnés avec sa programmation! La populaire chaînecontinuera de présenter cet automne et l'hiver prochain, à travers ses nombreuses productions originales, ce qui se fait demieux dans le domaine télévisuel de la rénovation, de la décoration et de l'immobilier au Québec! En voici d'ailleurs un aperçu.

CET AUTOMNE

NUMÉROS 1

13 épisodes de 30 minutes

Production de Sphère Média en collaboration avec Québecor Contenu

Les péripéties de 6 agents immobiliers, numéros 1! Au Québec, on compte 14 290 courtiers immobiliers. Cette série documentaire suivra 6 des meilleurs courtiers de la provincedans leur région respective : Mathieu Arseneault (Outaouais), Georges Bardagi (Montréal), Kassidy Davey (Sherbrooke), DaveCarter (Québec), David Tardif (Verdun et Hochelaga) et Christine Girouard (Repentigny).

Petit guide pour devenir numéro 1 : être disponible 7 jours sur 7; rappeler ses clients dans la demi-heure qui suit; répondre à unemoyenne de 100 courriels par jour; parcourir annuellement 50 000 kilomètres. Et ce n'est pas tout! Il faut aussi : avoir son visagesur les panneaux publicitaires, les dépliants postaux, être présent sur les réseaux sociaux et avoir un énorme réseau de contacts.Dans cette série, vous découvrirez comment et pourquoi ces 6 personnalités ultra performantes ont pu devenir des vedettes del'immobilier.

MA MAISON : MON BUREAU

8 épisodes de 30 minutes

Production de Sphère Média en collaboration avec Québecor Contenu

Transformer son espace bureau à domicile sous les conseils dedesigners et de spécialistes qui se trouvent à distance!

La visioconférence et le travail à la maison font désormais partie de nosvies. Ce magazine télé réno/déco sera le premier à offrir, à distance, la possibilité aux participants de transformer complètement leur coin bureau à domicile! Cette série magazine nous sera racontée par la voix complice, bienveillante, mais aussi espiègle, de Marie-Soleil Dion.

Ce travail se fera sous les conseils de designers et de spécialistes. Toutle matériel requis sera livré directement à la porte du participant pourqu'il puisse réaliser toutes les étapes à partir d'un plan détaillé. Une fois la rénovation complétée, le designer commentera le travail du participant. Vous verrez que tout le monde peut réussir à transformerun espace à faible coût! Le recrutement est en cours et ceux qui désirent participer à l'émission peuvent s'inscrire en suivant le lien suivant : https://bit.ly/2R8G9Dd

HIVER 2022

L'APPEL DE LA NATURE

13 épisodes de 30 minutes

Production de Sphère Média en collaboration avec Québecor Contenu

Bye, bye la banlieue, un couple part construire sa maison familialeà la campagne!

Cette série documentaire plongera directement dans la nouvelle vied'un couple d'architectes-designers bien établis, au moment où ilsdécident de concrétiser leur rêve de quitter la banlieue avec leurs deuxenfants pour aller se construire la maison de leur rêve à la campagne!

La série suivra la famille de Maryse L'Archevêque et Simon Sauvé qui,en plus d'avoir beaucoup d'audace, est drôle, pétillante et attachante.À travers eux, nous découvrirons la vie de rêve qu'ils ont imaginée,mais qui apporte aussi son lot d'émotions et de péripéties de toutessortes. Comment se passe l'auto-construction d'une maison?Comment se passent l'adaptation d'un nouveau mode de vie à lacampagne et l'arrivée dans une nouvelle communauté? Et tous leshauts et les bas qu'engendrent un tel projet de vie, incluantinévitablement des prises de bec et du lâcher-prise! Mais surtout, il yaura de quoi faire rêver les téléspectateurs qui aspirent à quitter la villepour répondre eux aussi à l'appel de la nature.

« Avec ses têtes d'affiche attachantes et ses nombreuses productions originales, CASA est définitivement la chaîne spécialiséede rénovation, décoration et d'immobilier qui se démarque au Québec. Nos téléspectateurs demeurent fidèles, parce qu'ilsretrouvent des experts qui partagent leurs connaissances avec des gens qui, comme eux, vivent toutes sortes d'émotions àtravers la réalisation de leurs projets » déclare Nathalie Fabien, directrice principale Chaînes et programmation, Groupe TVA.

« C'est un bonheur de développer tous ces nouveaux contenus avec des équipes de créateurs d'ici. Des émissions toutesdifférentes les unes que les autres, mais qui ont comme point commun l'intérêt et la passion des Québécoises et Québécoispour l'immobilier et la rénovation » ajoute Denis Dubois, vice-président contenus originaux, Québecor Contenu.

Les téléspectateurs de CASA découvriront donc 6 nouvelles productions originales au cours des prochains mois. En effet, ces 3 séries dont les tournages débutent ce printemps, s'ajoutent aux autres projets d'ici que la chaîne CASA a annoncés au coursdes dernières semaines, soit La force d'un village et Résidences maudites, qui seront présentés à l'automne 2021 et Papamarteau, qui sera présentée à l'hiver 2022.