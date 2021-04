CASA | Hiver 2022 : Réal Béland et sa famille dans PAPA MARTEAU

Le jeudi 22 avril 2021

CASA

Montréal, le 22 avril 2021 - CASA annonce avec joie l'arrivée sur sa chaîne l'hiver prochain, de Réal Béland et sa famille dans la série : Papa marteau. Une production originale de 13 épisodes d'une demi-heure produite par Trinome et filles, en collaboration avec Québecor Contenu. Les tournages et la mise en chantier commenceront bientôt et se poursuivront jusqu'à la fin du mois de septembre.

Tel père, telle fille

Ce sera le 10e projet de construction de Réal. Il a fait des projets pour des amis et a construit lui-même toutes ses maisons. Sa fille Charlotte a donc grandi dans les rénos. Bénéficiant de l'expérience de son père, elle aura le plaisir de créer avec lui son premier nid d'amour pour elle et son conjoint.

Le concept

Au cours de ce magazine de rénovation et de décoration, tourné à la manière d'un docu-réalité, on suivra l'humoriste dans son projet de construction d'une maison pour Charlotte. Des membres de la famille se joindront aussi à eux. Les téléspectateurs seront témoins de chaque étape importante de la construction à partir de la fondation, en passant par la décoration jusqu'à la livraison. Avec l'humour légendaire de Réal, ses gaffes et ses bons coups, les nerfs de la famille seront peut-être parfois mis à rude épreuve et tous vivront une multitude d'émotions reliées à un tel défi. De quoi inspirer les nombreux apprentis constructeurs et adeptes de rénovation au Québec qui apprendront avec eux et… riront avec eux!

« Les têtes d'affiche se succèdent sur CASA et la dernière à s'y joindre n'est pas la moindre : l'attachant Réal Béland qui vivra avec sa famille une expérience exceptionnelle en concrétisant le rêve de sa fille. C'est un bonheur de produire des émissions originales avec des expériences vécues par des gens d'ici et pour lesquels les Québécois ont un grand attachement », déclare Denis Dubois, vice-président contenus originaux, Québecor Contenu.

« On le sait, les Québécois construisent, déménagent et rénovent comme jamais! CASA est fière d'ajouter à son offre déjà fort intéressante et variée, une nouvelle production originale québécoise réunissant le sympathique humoriste Réal Béland et sa famille! Un projet inspirant sur tout ce qui touche la construction d'une maison », ajoute Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

Première maison, premiers investissements, projet de famille… tous les ingrédients sont réunis pour assister à une série haute en rebondissements. Papa marteau à voir dès l'hiver 2022!