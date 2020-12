DRÖLES DE VÉRONIC cet hiver : plusieurs complices se joignent à Véronic DiCaire !

Le mardi 15 décembre 2020

TVA

Montréal, le 15 décembre 2020 - TVA confirme que Drôles de Véronic, coproduit par Fair-Play et Groupe 3.14, en collaboration avec Québecor Contenu, sera diffusée dès le 27 janvier, mercredi 21h30! Au cœur de chacun des épisodes, Véronic DiCaire offrira un rendez-vous incontournable et divertissant qui mettra tant son talent d'imitatrice, de comédienne que de chanteuse de l'avant. Pour l'accompagner dans les différents segments humoristiques de cette nouveauté, Véronic sera épaulée par des complices aux talents multiples : Fabiola Aladin, Éric Bernier, Catherine Chabot, Gabrielle Côté, Josée Deschênes, Joanie Guérin, Sharon Ibgui, Anglesh Major et Benoît Mauffette se joindront à elle tout au long de la saison! D'autres complices surprises viendront également agrémenter certaines émissions.

« Ce projet me sort complètement de ma zone de confort et je dois dire que j'étais un peu nerveuse en début de production, mais comme travailler et interpréter des personnages n'est pas très loin de la recherche que je fais pour des voix, je m'y retrouve et m'amuse comme une folle avec l'équipe! Josée Fortier et l'ensemble des comédiennes et comédiens me font vivre un rêve puisque j'ai toujours été une fan finie du travail et des carrières de femmes comme Pauline Martin et Carol Burnett! », de préciser Véronic DiCaire, fébrile et en pleine production.

« Drôles de Véronic mettra de l'avant le talent d'ici dans cette émission à sketchs humoristiques moderne et punchée. Ce sera un pur divertissement signé Véronic DiCaire qui sera présenté à nos téléspectateurs. Parodies, imitations, clips musicaux…plusieurs découvertes et de nombreux coups de cœur qui sauront amuser et rassembler le public, chaque mercredi soir », mentionne Nathalie Fabien, directrice principale chaînes et programmation, Groupe TVA.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que TVA promet ce nouveau rendez-vous hebdomadaire décapant dans lequel Véronic et ses complices prendront plaisir, toujours avec un clin d'œil et sans méchanceté, à imiter, à caricaturer, à reproduire et à chanter dans des sketchs tout aussi divertissants les uns que les autres.

Drôles de Véronic entraînera son public dans une formule de 30 minutes d'humour, de rires et de plaisir dès le 27 janvier, 21h30, à TVA!