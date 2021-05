MOI ET CIE | Cet automne : incursion dans l'univers fascinant de la ZOOTHÉRAPIE

Le jeudi 13 mai 2021

MOI ET CIE

INCURSION DANS L'UNIVERS FASCINANT DE LA ZOOTHÉRAPIE, CET AUTOMNE SUR MOI ET CIE

Montréal, le 13 mai 2021 - Cet automne, MOI ET CIE présentera un docu-réalité de 10 épisodes d'une demi-heure qui fera du bien à tous les téléspectateurs de la chaîne : Zoothérapie, produit par Noble Télévision en collaboration avec Québecor Contenu.

La démonstration des bienfaits de la zoothérapie n'est plus à faire depuis longtemps. Elle peut améliorer la qualité de vie, réduire le stress et l'anxiété, alléger le sentiment de solitude, diminuer la tension artérielle bref, ses bienfaits sont multiples. Zoothérapie suggère une grande aventure humaine qui démontre à quel point le contact des animaux et de la nature peut apaiser, voire transformer une vie.

Relations uniques avec les animaux

À travers les actions de ceux pour qui il s'agit du plus beau métier du monde et ceux dont la vie est transformée par les animaux, les téléspectateurs feront une incursion dans l'univers fascinant de la zoothérapie. Le public suivra le quotidien de la zoothérapeute Audrey Desrosiers et de ses animaux qui font du bien au cœur et à l'âme. Elle sera accompagnée par ses complices de toujours, l'intervenant en comportement animal Danny Bélanger et Danielle Domon, la directrice et fondatrice de la ferme Dada Do. Ensemble, ils viendront en aide à des jeunes et moins jeunes de la ville qui auront la chance de vivre une immersion totale dans la nature.

Au fil des semaines, les abonnés de MOI ET CIE découvriront comment un animal peut changer une vie. Le public sera étonné des bienfaits de ce type de traitement et de l'impact important qu'auront les animaux dans la vie des gens. Dans Zoothérapie, plus que jamais, les patients ont besoin de l'aide d'Audrey et de ses partenaires. Leur progression, grâce à la nature et aux animaux, sera des plus impressionnantes.

« Les séries mettant de l'avant les animaux ont vraiment la cote au Québec actuellement. Québecor Contenu est fier de pouvoir proposer une série télévisuelle où la zoothérapie sera enfin explorée plus en profondeur. Les téléspectateurs peuvent s'attendre à un contenu touchant, à la fois réconfortant et lumineux », déclare Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, Québecor Contenu.

« C'est avec joie que MOI ET CIE présentera cette série réunissant non seulement des gens qui travaillent avec des animaux, mais aussi avec ceux qui en bénéficient. Une autre série d'histoires vraies et personnelles, haute en émotion, et qui fera le bonheur de nos téléspectateurs comme la chaîne a l'habitude de leur en offrir », déclare Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

Les passionnés des animaux auront assurément un coup de cœur pour cette série irrésistible qui leur permettra de découvrir un univers hors du commun.