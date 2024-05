TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantessont très heureux d'annoncer le grand retour de Star Académieà l'hiver 2025! Grâce à l'aval de Banijay Rights, la branche de distribution mondiale de la société de contenu BanijayEntertainment, cette grande compétition musicale tant appréciée égayera à nouveau les dimanches soirsdes téléspectateurs québécois. Star Académiepromet de faire découvrir des artistes et chanteurs de demain, qui sont le reflet de la grande diversité musicale du Québec actuel.

Les futurs Académiciens auront le privilège d'être épaulés par nulle autre queLara Fabian, l'une des plus grandes voix de la francophonie. En 2021 et 2022, elle avait tenu le rôle de directrice de l'Académie, et elle souhaitait vivement faire partie de la prochaine mouture de Star Académie. Elle agira cette fois à titre de marraine. Celle qui effectue un retour fracassant en Europe présentement viendra au Québec à quelques reprises pendant la saison pour continuer de transmettre son savoir inestimable aux nouveaux candidats. Une occasion en or d'apprendre et d'évoluer sous son aile.

L'identité de celui ou celle à qui sera confiée la direction de l'Académie sera dévoilée sous peu, de même que celle des artistes expérimentés et reconnus qui composeront le corps professoral. Les téléspectateurs seront les témoins privilégiés de la panoplie de cours et d'ateliers qu'ils vont donner aux auteurs-compositeurs-interprètes de demain.

Les dimanches soirs, sur la grande scène des Variétés, ce sera l'occasion pour les Académiciens de briller et de mettre en pratique les leçons apprises en semaine. L'animation de cette émission hebdomadaire à grand déploiement a été confiée à Jean-Philippe Dion. Ce dernier agira à titre de maître de cérémonie, de guide pour les candidats, tout en accueillant chaleureusement les plus grands noms de la chanson d'ici et d'ailleurs. Jean-Philippe voue une affection particulière à Star Académiedepuis maintenant 20 ans. Il faut dire que l'animateur et producteur a été de presque toutes les éditions et a porté différents chapeaux : assistant-réalisateur, archiviste, animateur de la Quotidienne et producteur exécutif des deux dernières éditions. Son expérience à l'animation d'émissions à succès (La vraie nature, Sortez-moi d'ici, Artis, etc.) fait de lui la personne parfaite pour piloter ces rendez-vous rassembleurs de grande envergure.

INSCRIVEZ-VOUS !

Les chanteurs âgés entre 16 et 30 ans qui rêvent de rejoindre les rangs de l'académie musicale télévisée la plus populaire du Québec peuvent poser leur candidature dès le 3 juin, et ce, jusqu'au 11 août 2024.

L'équipe de Star Académieest à la recherche de chanteurs de tous les horizons musicaux dans le but de former une nouvelle cohorte. Les inscriptions pour les auditions se feront, dans un premier temps, uniquement par vidéo. Les participants sont invités à remplir le formulaire d'inscription au auditionsstaracademie.ca. Ils doivent joindre un enregistrement filmé dans lequel ils interprètent deux extraits de chansons, un en français et un en anglais, avec un accompagnement musical, ainsi qu'une courte présentation. Une seule vidéo par participant est acceptée. L'équipe de Star Académieprocédera ensuite à une présélection. Les artistes qui se démarqueront le plus seront convoqués pour une audition en personne, par la suite.

« Les Académiciens des éditions 2021 et 2022 ont conquis le cœur des Québécois. Les téléspectateurs de TVA seront donc ravis de revivre la frénésie qui entoure ce véritable phénomène télévisuel. Rencontres marquantes et prestations grandioses garanties ! », souligne Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

« Star Académie, c'est la chance d'une vie ! Et quel honneur pour Québecor Contenu qu'une artiste de la trempe de Lara Fabianait la générosité de revenir guider nos Académiciens vers la réussite ! Et avec la spontanéité, la rigueur et la bienveillance qu'on lui connaît, Jean-PhilippeDion saura relever ce nouveau mandat avec brio », précise Kathleen Vachon, directrice, Variétés, divertissement et grands formats, Québecor Contenu.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre formidable partenariat avec Québecor Contenu, avec le lancement d'une nouvelle saison de Star Académieà TVA. Il nous tarde de travailler avec nos partenaires de production locaux étant donné que ce format ne cesse de proposer des moments de divertissement incroyables, et ce, dans le monde entier », a ajouté Jane Rimer, vice-présidente principale pour le Canada, Banijay Rights.

Suivez les plateformes de l'émission pour connaître toutes les annonces de la prochaine saison de Star Académie.

