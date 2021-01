TVA : 28 JOURS ENSEMBLE, une émission spéciale animée par Fabien Cloutier et Julie Ringuette

Le mardi 12 janvier 2021

TVA

Montréal, le 12 janvier 2020 - Le dimanche 31 janvier prochain, à 21 h, TVA vous donne rendez-vous pour 28 jours ensemble, une émission divertissante, inspirante et bienveillante qui donnera le coup d'envoi au Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Durant une heure, les animateurs Fabien Cloutier et Julie Ringuette s'affronteront amicalement dans des défis loufoques afin de convaincre les Québécois de relever le Défi à leurs côtés. Leur but : attirer le plus de gens possible dans leur équipe respective. Plusieurs invités dont Mélissa Bédard, Sébastien Benoît, Marc Hervieux, André-Philippe Gagnon, Valérie Chevalier et Jean-Marc Généreux, se joindront à la fête et devront eux aussi choisir leur camp. Qui sortira gagnant : Julie ou Fabien?

Cette soirée de surprises et d'émotion comprendra entre autres des prestations musicales, de la danse et des défis amusants que les animateurs devront eux-mêmes relever. Le tout parsemé de témoignages de personnalités connues qui ont réussi à surmonter leur problème de consommation et qui ont fièrement relevé le Défi par le passé. De plus, le mixologue Maxime Boivin proposera des recettes de mocktails aux téléspectateurs. Produite par B-612 et NC2, en collaboration avec Québecor Contenu, 28 jours ensemble est réalisée par Luc Sirois et tournée à La Scena, dans le Vieux- Port de Montréal.

Une première en 8 ans

Organisé du 1er au 28 février, le Défi 28 jours sans alcool MC en sera cette année à sa 8e édition, mais c'est la première fois qu'une émission de télévision lui est spécialement consacrée. Initié par la Fondation Jean Lapointe, le Défi vise à sensibiliser les Québécois à la place qu'occupe l'alcool dans leur vie et à amasser de l'argent pour soutenir les efforts de prévention des risques liés à la consommation d'alcool et autres drogues chez les jeunes. Cette année, la Fondation compte récolter 750 000 $ et rejoindre 80 000 adolescents issus de plus de 400 écoles secondaires à travers le Québec. Grâce à leur don de 28$, les participants du Défi seront amenés à joindre le mouvement pour appuyer la cause et choisir, eux aussi, leur camp : Julie ou Fabien?

« TVA est heureux de s'associer à la Fondation Jean Lapointe en présentant cet événement télévisuel unique. Cette soirée rassembleuse, au déroulement intéressant et inattendu, va à la fois divertir et sensibiliser le public sur une cause qui nous tient tous à cœur », explique Nathalie Fabien, Directrice principale, chaînes et programmation, au Groupe TVA.

« La Fondation Jean Lapointe, chef de file philanthropique dans la lutte contre l'alcoolisme et autres dépendances, est fière de sa collaboration avec TVA dans la poursuite de sa mission : sensibiliser 80 000 adolescents à travers le Québec aux risques liés à la consommation d'alcool et autres drogues, comme par exemple les problèmes de santé mentale, de dépendance et de décrochage scolaire », souligne Philippe Angers, Directeur général de la Fondation Jean Lapointe.

28 jours ensemble, c'est l'occasion de se réunir, de se divertir, de relever un défi collectivement, pour notre santé et pour une bonne cause! À voir le dimanche 31 janvier, 21 h, à TVA.