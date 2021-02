TVA : DRÔLES DE VÉRONIC | 30 minutes de pur divertissement !

Le jeudi 11 février 2021

Groupe TVA

Montréal, le 20 janvier 2021 - Une demi-heure télé qui fait du bien! T VA est fier de diffuser la nouvelle série de 12 émissions, Drôles de Véronic, mettant en vedette l'unique Véronic DiCaire. Diffusé le mercredi dès 21h30, ce rendez-vous humoristique est une coproduction Fair-Play et Groupe 3.14, en collaboration avec Québecor Contenu.

C'est avec plaisir que les téléspectateurs retrouveront l'une des femmes les plus polyvalentes et talentueuses qui soient, dans cette production qui met en lumière tout le savoir-faire d'une artiste accomplie. Cette nouveauté télévisuelle est l'occasion parfaite pour l'imitatrice, chanteuse et maintenant comédienne, de présenter son impressionnant registre ainsi que l'ampleur de son nouveau terrain de jeux!

Des sketchs tous plus divertissants les uns que les autres

En compagnie d'une joyeuse cohorte de comédiens, la brillante interprète s'amusera à caricaturer, parodier et à jouer dans des sketchs où tous s'y reconnaîtront! Leur but ultime: divertir le public.

Si la parodie est la forme la plus sincère de flatterie, Drôles de Véronic est sans contredit une émission qui flatte sans trop écorcher, toujours servie avec ce petit clin d'œil pétillant! C'est d'ailleurs la grande force de cette femme-orchestre qui démontre un immense respect des personnalités de qui elle se moque, avec amour et humour. Ce divertissement deviendra rapidement l'incontournable du mercredi soir où Véronic et ses complices s'en donneront à cœur joie! Aux multiples sketchs et parodies s'ajouteront de nombreux nouveaux personnages, créés de toute pièce et inspirés du quotidien, de l'actualité et du showbiz d'ici et d'ailleurs! Pastiches d'émissions télé, de blogues, de bandes-annonces de films ou fausses publicités, les moments de rires et d'émotions ne manqueront pas!

Pour commencer l'année 2021 dans le rire et la bonne humeur, soyez au rendez-vous!

Drôles de Véronic, dès le mercredi 27 janvier, 21 h 30 à TVA!