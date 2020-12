TVA : ÉVASION | Brigitte Boisjoli, nouvelle tête d'affiche d'Évasion cet hiver !

Le mercredi 9 décembre 2020

ÉVASION

Montréal, le 9 décembre 2020 - L'hiver 2021 promet d'être des plus divertissants et énergisants sur Évasion avec l'arrivée de Brigitte Boisjoli à l'animation d'Attache ta tuque! Une nouvelle série de 10 épisodes d'une demi-heure, diffusée à partir du 15 février, 21 h, et produite par Trio Orange en collaboration avec Québecor Contenu.

Brigitte Boisjoli est indéniablement une personnalité qui dégage toute une joie de vivre! Sportive, énergique attachante et touche à tout, elle adore se retrouver en plein air et essayer de nouvelles activités. Chaleureuse et habile pour communiquer, elle saura mettre à l'aise les gens qu'elle rencontrera et nous captivera avec ses aventures hivernales. Elle participera à des activités qui sortent des sentiers battus, mais accessibles à tous, et réalisées dans des paysages grandioses!

Hymne à la beauté et aux plaisirs de l'hiver québécois

Attache ta tuque! se veut un véritable hymne à la beauté et aux plaisirs de l'hiver québécois. À chaque épisode, Brigitte ira à la rencontre de véritables passionnés de l'hiver qui lui proposeront des activités plein air inédites tout en mettant en lumière les attraits touristiques de plusieurs régions du Québec. Entre sommets enneigés et rivières glacées, dans des sentiers sauvages ou à flancs de montagnes, Brigitte et ses acolytes du moment mettront de l'avant une panoplie d'attraits et de lieux spectaculaires. On sait que le Québec regorge de gens accueillants et d'endroits féériques l'hiver, mais on ignore parfois qu'il existe une foule d'activités intéressantes à pratiquer au grand air.

« Cet hiver, la chaîne Évasion nous fera voyager au cœur du Québec et donnera aux téléspectateurs le goût de redécouvrir cette si belle saison. Attache ta tuque! est une invitation à découvrir la richesse des loisirs hivernaux de chez nous! » déclare Nathalie Fabien, directrice principale Chaînes et programmation, Groupe TVA.

« Attache ta tuque! c'est une bouffée d'air frais et de positivisme. Ce projet offre un contenu hivernal qu'on voit rarement à la télé. C'est une vitrine sur le Québec en mode hiver et, qui de mieux que Brigitte Boisjoli pour nous faire découvrir des gens passionnés de leur région et de ce qu'elle a à offrir ! » ajoute Denis Dubois, vice-président aux contenus, Québecor Contenu.

Dès le 15 février, 21 h sur Évasion, Attache ta tuque! en compagnie d'une animatrice dynamique et enthousiaste, de gens chaleureux à faire fondre la neige et d'activités réalisées dans les plus beaux paysages du Québec!