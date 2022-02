TVA : Earnings Document 17/02/2022 | 23:51 Envoyer par e-mail :

RAPPORT DE GESTION QUATRIÈME TRIMESTRE 2021 TABLE DES MATIÈRES PROFIL DE L'ENTREPRISE .................................................................................................................................... 2 SECTEURS D'ACTIVITÉS ........................................................................................................................................ 3 FAITS SAILLANTS DEPUIS LA FIN DE L'EXERCICE 2020 ............................................................................ 3 MESURES NON NORMALISÉES EN VERTU DES IFRS ..................................................................................... 4 COMPARAISON DES EXERCICES 2021 ET 2020 ................................................................................................ 5 COMPARAISON DES QUATRIÈMES TRIMESTRES 2021 ET 2020 ............................................................... 13 COMPARAISON DES EXERCICES 2020 ET 2019 .............................................................................................. 19 TENDANCES PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS POUR LES EXERCICES TERMINÉS LES 31 DÉCEMBRE 2019, 2020 ET 2021 ......................................................................................... 20 FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE ................................................................................. 22 INFORMATIONS ADDITIONNELLES ................................................................................................................ 25 SÉLECTION DE DONNÉES FINANCIÈRES ........................................................................................................ 51 SÉLECTION DE DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES ................................................................... 52 PROFIL DE L'ENTREPRISE Groupe TVA inc. (« Groupe TVA », « TVA » ou la « Société »), filiale de Québecor Média inc. (« QMI » ou la société mère »), est une entreprise de communication qui œuvre dans quatre secteurs d'activités : la télédiffusion, les services cinématographiques et audiovisuels, les magazines ainsi que la production et la distribution. En télédiffusion, la Société est active en création, en diffusion et en production d'émissions de divertissement, de sports, d'information et d'affaires publiques ainsi qu'en production commerciale. Elle exploite le plus important réseau privé de télévision de langue française en Amérique du Nord, en plus d'exploiter neuf services spécialisés. Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels offre des services de location de studios, de mobiles et d'équipements ainsi que des services de postproduction et d'effets visuels. Dans le secteur magazines, Groupe TVA publie plus de 50 titres, ce qui en fait le plus important éditeur de magazines au Québec. Le secteur production et distribution se spécialise dans la production et la distribution d'émissions de télévision destinées au marché mondial. Les actions classe B de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B. Le présent rapport de gestion couvre les principales activités de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 ainsi que les plus importants changements effectués en regard de l'exercice financier précédent. Les états financiers consolidés de la Société pour les exercices terminés les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Le présent rapport devrait être lu en parallèle avec les informations contenues dans les états financiers consolidés préparés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Tous les montants sont en dollars canadiens. La pandémie de COVID-19 (la « pandémie ») a entraîné des répercussions majeures sur l'environnement économique au Canada et à l'échelle mondiale. Afin de limiter la propagation du virus, le gouvernement du Québec a imposé depuis le début de cette crise sanitaire une série de restrictions et de mesures préventives spéciales, y compris la suspension de certaines activités commerciales. Depuis mars 2020, cette crise sanitaire a réduit les activités de nombreux partenaires d'affaires de Groupe TVA et s'est traduite par moment par un ralentissement marqué de certains secteurs d'activités de la Société. Entre autres répercussions, les restrictions et mesures préventives imposées par le gouvernement du Québec ont causé une baisse des revenus publicitaires dont la reprise est encore fragilisée dans certains marchés ou secteurs et, plus spécifiquement en 2020, une baisse des événements sportifs diffusés par la chaîne spécialisée « TVA Sports », une réduction de la fréquence de mise en marché de certaines publications et un arrêt temporaire de la plupart de nos activités de production de contenu. En raison de la baisse de leurs revenus, certaines entités des différents secteurs de la Société se sont qualifiées à la Subvention salariale d'urgence du Canada (« SSUC ») dans le contexte de la crise sanitaire. Pour la période de trois mois et pour l'exercice terminés le 31 décembre 2021, des subventions totalisant 650 000 $ et 3 835 000 $ respectivement ont été comptabilisées en réduction des coûts de main-d'œuvre (3 342 000 $ et 28 958 000 $ respectivement pour les périodes correspondantes de 2020). Les impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie sur les résultats d'exploitation des secteurs d'activités de la Société au quatrième trimestre et pour l'exercice 2021 sont analysés plus en détail dans les sections « Analyse par secteurs d'activités » du présent rapport de gestion. Il est par ailleurs difficile à ce stade-ci de prévoir quelles seront toutes les conséquences de cette crise sanitaire, y compris toute nouvelle vague importante. La crise sanitaire pourrait avoir un impact défavorable important sur la croissance à court et à moyen terme des résultats d'exploitation et des flux de trésorerie de la Société. Ainsi, les croissances enregistrées au cours des trimestres antérieurs à la crise sanitaire pourraient ne pas être représentatives des croissances futures. 2 SECTEURS D'ACTIVITÉS Les activités de la Société se composent des secteurs suivants : Le secteur télédiffusion inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure notamment par l'entremise de sa filiale Communications Qolab inc. (« Qolab ») (anciennement COLAB Studio Marketing Collaboratif inc.). ∙ Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels (« MELS »), par le biais des filiales Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. et Mels Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription (« services d'accessibilité média ») ainsi que les services de postproduction, de production virtuelle et d'effets visuels. Le secteur magazines , par l'entremise de sa filiale TVA Publications inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la décoration ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines.

, par l'entremise de sa filiale TVA Publications inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la décoration ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines. Le secteur production et distribution , par l'entremise des sociétés du groupe Incendo, inclut les activités de production et de distribution d'émissions de télévision, de films et de téléséries destinés au marché mondial. FAITS SAILLANTS DEPUIS LA FIN DE L'EXERCICE 2020 Le 15 février 2022, la Société a procédé au renouvellement de son crédit rotatif de 75 000 000 $ pour une période d'un an, soit jusqu'au 24 février 2023.

Le 28 octobre 2021, la Société a annoncé la nomination de madame Régine Laurent à titre d'administratrice, établissant à huit le nombre d'administrateurs qui compose le conseil d'administration de la Société. Présidente de la Commission Laurent et ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, son savoir-faire, son expertise et sa connaissance des médias seront largement mis à contribution au sein du conseil d'administration de Groupe TVA.

savoir-faire, son expertise et sa connaissance des médias seront largement mis à contribution au sein du conseil d'administration de Groupe TVA. Le 28 octobre 2021, la Société a annoncé que madame France Lauzière quittait définitivement ses fonctions de présidente et chef de la direction de Groupe TVA pour des raisons familiales, raisons qui l'avaient également amenée à débuter une pause professionnelle le 14 avril 2021. Rappelons que depuis son arrivée au sein de la Société en 2001, elle a contribué à consolider la position exceptionnelle de TVA à titre de chef de file de la télévision québécoise. Forte de cette expertise en contenu, elle demeurera toutefois disponible pour collaborer avec l'entreprise dans certains dossiers stratégiques. Monsieur Pierre Karl Péladeau continuera d'assumer sur une base intérimaire les responsabilités de la présidence de Groupe TVA.

Le 16 juillet 2021, la Société a annoncé l'agrandissement des studios de MELS avec la construction de MELS 4, un projet d'infrastructure de 53 000 000 $, auquel s'ajouteront des investissements en équipements d'environ 23 000 000 $ sur dix ans. D'une superficie totale de 160 000 pieds carrés, ce projet permettra à MELS d'attirer encore davantage de tournages d'envergure. La livraison du projet est prévue au printemps 2023. Le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, a accordé un prêt sans intérêt de 25 000 000 $ à la Société afin d'appuyer la construction de ce studio. Le 11 février 2021, la Société a procédé au renouvellement de son crédit rotatif de 75 000 000 $ pour une période d'un an, soit jusqu'au 24 février 2022.

Le 20 janvier 2021, la présidente et chef de la direction de la Société, France Lauzière, a annoncé une nouvelle structure de gestion et confié à Martin Picard, vice-président et chef de l'exploitation du contenu, l'entièreté du secteur de la programmation pour TVA, TVA+ et les neuf chaînes spécialisées de la Société. Monsieur Picard, membre de l'équipe de TVA depuis 2002 et chef de l'exploitation du contenu depuis 2017, ajoute ainsi à ses fonctions les mandats stratégiques de TVA Nouvelles, « LCN » et « TVA Sports » et assurera ainsi l'exploitation et le rayonnement des contenus sur l'ensemble des plateformes du groupe. 3 MESURES NON NORMALISÉES EN VERTU DES IFRS Pour évaluer son rendement financier, la Société utilise certaines mesures qui ne sont pas calculées selon, ni ne sont reconnues par les IFRS. La méthode de calcul des mesures financières hors IFRS de la Société peut différer de celles utilisées par d'autres entreprises et, par conséquent, les mesures financières qu'elle présente dans ce rapport de gestion peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures ayant des noms semblables divulguées par d'autres entreprises. BAIIA ajusté Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté, tel que concilié avec le bénéfice net (la perte nette) conformément aux IFRS, comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS. Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et d'amortissement des actifs corporels et incorporels et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses différents secteurs d'activités. En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. La définition du BAIIA ajusté de la Société peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises. Le tableau 1 présente le rapprochement du BAIIA ajusté avec le bénéfice net divulgué aux états financiers consolidés de la Société. Tableau 1 Rapprochement du BAIIA ajusté présenté dans ce rapport avec le bénéfice net divulgué aux états financiers consolidés (en milliers de dollars) Exercices terminés Trois mois terminés les 31 décembre les 31 décembre 2021 2020 2021 2020 BAIIA ajusté (BAIIA ajusté négatif) : 45 200 $ 20 502 $ Télédiffusion 60 976 $ 36 739 $ Services cinématographiques et audiovisuels 22 918 14 079 4 812 7 453 Magazines 7 488 8 675 1 919 2 122 Production et distribution 4 362 1 153 1 388 (369) Éléments intersectoriels 315 423 57 125 80 283 85 306 28 678 46 070 Amortissement 32 107 33 330 7 769 8 204 Charges financières 2 674 2 535 619 566 Frais de rationalisation des activités d'exploitation et 4 670 4 488 autres 6 197 1 359 Impôts sur le bénéfice 11 486 11 845 4 305 9 095 Part du bénéfice dans les entreprises associées (1 148) (942) (596) (537) Bénéfice net 30 494 $ 32 341 $ 12 093 $ 27 383 $ 4 COMPARAISON DES EXERCICES 2021 ET 2020 Analyse des résultats consolidés de Groupe TVA Produits d'exploitation de 622 834 000 $, en hausse de 114 690 000 $ (22,6 %). Hausse de 86 732 000 $ (21,2 %) dans le secteur télédiffusion (tableau 2) due essentiellement à l'augmentation de 25,2 % des revenus du Réseau TVA dont une hausse de 24,7 % des revenus publicitaires, à l'augmentation de 14,0 % des revenus des chaînes spécialisées dont une hausse de 45,9 % des revenus publicitaires, ainsi qu'à l'augmentation de 62,2 % des produits d'exploitation de Qolab.

Hausse de 27 357 000 $ (46,6 %) dans le secteur des services cinématographiques et audiovisuels (tableau 2), attribuable à l'augmentation des revenus de l'ensemble des activités du secteur, notamment une augmentation de 54,5 % pour les activités de location de studios, de mobiles et d'équipements, de 65,8 % au niveau de la postproduction et de 36,0 % pour les services d'accessibilité média.

Baisse de 663 000 $ (-1,4 %) dans le secteur magazines (tableau 2), principalement attribuable à la diminution de 10,1 % de l'aide financière provenant du Fonds du Canada pour les périodiques (« FCP »), contrebalancée en partie par l'augmentation de 2,7 % des revenus d'abonnement et de 31,7 % des revenus reliés à l'exploitation de marques.

(-1,4 %) dans le secteur magazines (tableau 2), principalement attribuable à la diminution de 10,1 % de l'aide financière provenant du Fonds du Canada pour les périodiques contrebalancée en partie par l'augmentation de 2,7 % des revenus d'abonnement et de 31,7 % des revenus reliés à l'exploitation de marques. Hausse de 4 841 000 $ (42,3 %) dans le secteur production et distribution (tableau 2) expliquée principalement par des ventes à l'international pour les films produits par Incendo. Tableau 2 Produits d'exploitation (en milliers de dollars) Exercices terminés Trois mois terminés les 31 décembre les 31 décembre 2021 2020 2021 2020 Télédiffusion 495 473 $ 408 741 $ 138 627 $ 116 513 $ Services cinématographiques et audiovisuels 86 021 58 664 21 985 21 366 Magazines 45 655 46 318 12 010 13 419 Production et distribution 16 273 11 432 4 518 1 926 Éléments intersectoriels (20 588) (17 011) (5 239) (5 606) 622 834 $ 508 144 $ 171 901 $ 147 618 $ BAIIA ajusté de 80 283 000 $, soit un écart défavorable de 5 023 000 $ (-5,9 %). Écart défavorable de 15 776 000 $ dans le secteur télédiffusion (tableau 3), principalement attribuable à la diminution de 63,6 % du BAIIA ajusté des chaînes spécialisées provenant en grande partie de « TVA Sports » compte tenu du report de la saison 2020-2021 de la Ligue Nationale de Hockey (« LNH ») à 2021, ainsi qu'à la diminution de 7,7 % du BAIIA ajusté du Réseau TVA, contrebalancées en partie par l'augmentation de 78,0 % du BAIIA ajusté de Qolab.

2020-2021 de la Ligue Nationale de Hockey (« ») à 2021, ainsi qu'à la diminution de 7,7 % du BAIIA ajusté du Réseau TVA, contrebalancées en partie par l'augmentation de 78,0 % du BAIIA ajusté de Qolab. Écart favorable de 8 839 000 $ dans le secteur des services cinématographiques et audiovisuels (tableau 3), principalement attribuable à l'augmentation de 111,2 % du BAIIA ajusté généré par les activités de location de studios, de mobiles et d'équipements, contrebalancée en partie par l'augmentation du BAIIA ajusté négatif généré par les activités d'effets visuels ainsi que par les activités de production virtuelle qui n'ont pas atteint leur plein potentiel de revenus.

