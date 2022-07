TVA : Earnings Document 29/07/2022 | 00:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le 28 juillet 2022 Pour diffusion immédiate GROUPE TVA ANNONCE SES RÉSULTATS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2022 Montréal, Canada - Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») annonce qu'elle a enregistré des revenus de 147,5 millions, en baisse de 12,0 millions par rapport au deuxième trimestre 2021. La perte nette attribuable aux actionnaires se chiffre à 3,2 millions de dollars soit une perte de 0,07 $ par action comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 3,9 millions ou un profit de 0,09 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2021. Faits saillants liés à l'exploitation du deuxième trimestre: BAIIA ajusté 1 consolidé de 3 235 000 $, soit une variation défavorable de 10 730 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2021;

négatif du secteur Production et distribution de 489 000 $, soit un écart défavorable de 2 496 000 $, attribuable au nombre moins élevé de livraisons de films produits par Incendo au cours de cette période par rapport à la période correspondante de 2021 où plusieurs ventes de nouveaux films s'était matérialisées après un ralentissement causé par la pandémie. Les résultats du deuxième trimestre ont été affectés de façon importante par une baisse de rentabilité du secteur Télédiffusion, plus précisément du Réseau TVA, une situation découlant de la poursuite de notre stratégie visant la bonification de nos investissements en contenu. La programmation offerte durant cette période intérimaire témoigne de notre engagement à cet égard : grands variétés, téléréalités et nouveautés ont été mis de l'avant au bénéfice de nos téléspectateurs qui ont pu apprécier une grande diversité de contenu. Le Réseau TVA a d'ailleurs gagné 0,7 part de marché au cours de cette période, en plus d'avoir diffusé le grand variété de Star Académie qui s'est démarqué avec un auditoire moyen de plus de 1,5 million de téléspectateurs. Malgré un marché publicitaire en baisse dû au contexte économique, la force de notre programmation nous a permis de nous démarquer auprès de nos clients annonceurs et d'en 1 Voir la définition du BAIIA ajusté ci-après. 1 limiter l'impact sur les revenus publicitaires de notre chaîne généraliste, en légère baisse de 1,7 %. Nos plateformes numériques ont dégagé une croissance de 19,9 % de leurs revenus au cours du trimestre grâce, entre autres, à la popularité grandissante de TVA+. Nous anticipons que la tendance défavorable sur les revenus publicitaires se maintiendra durant les prochains trimestres alors que plusieurs entreprises étrangères de vidéo sur demande par abonnement ont annoncé qu'elles offriront également leur plateforme de diffusion aux annonceurs. Cette concurrence additionnelle s'ajoute à celle déjà exacerbée du diffuseur public, la Société Radio-Canada (« SRC »), qui propose, depuis plusieurs trimestres maintenant, des « publi-reportages » en sus de ses véhicules publicitaires existants. D'autant plus que leur croissance sur le web leur permet de capter encore davantage de revenus publicitaires qui sont, rappelons-le, les seules sources de revenus de la télévision généraliste qui rassemble les familles québécoises devant leur écran. Dans ce continuum défavorable, nous ne pouvons que fortement déplorer la récente décision du Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes (« CRTC ») de renouveler la licence de diffusion de la SRC en lui octroyant davantage de flexibilité, mais aussi et surtout, en ignorant les demandes de mettre fin à la publicité sur leurs antennes télévisuelles, comme il en est depuis plusieurs années sur les antennes radiophoniques. Le statu quo décrété par le CRTC ne pourra avoir d'autres conséquences que de fragiliser et vulnérabiliser la télévision privée au Canada et son émiettement continu face aux entreprises étrangères et il en résulterait un faible potentiel de croissance additionnelle de nos revenus. Nous appelons le ministre du Patrimoine Canadien à intervenir afin que les Canadiennes et les Canadiens puissent continuer de bénéficier de sources multiples d'information et de divertissement pour protéger une société pluraliste et diversifiée », a affirmé le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau. Dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels, nous avons été affectés par une baisse de volume au niveau des effets visuels. Ce contexte nous a d'ailleurs amenés à revoir notre offre de services au niveau de ce créneau afin de mieux nous positionner dans le marché. C'est dans cette optique que nous entamons un virage qui, à terme, permettra à nos clients de bénéficier de l'intégration de la production virtuelle et d'une solide expertise à cet égard dans la réalisation de leurs projets d'effets visuels. MELS se fait un devoir de demeurer à l'avant-garde de l'industrie et ce repositionnement en témoigne. Nos services de location de studios et d'équipements ont connu une baisse de leur volume d'activités par rapport à la période comparable durant laquelle nous avions pu profiter de la présence de la méga production Transformers au sein de nos installations. L'ensemble de nos autres services ont été en forte demande, notamment nos services de postproduction et d'accessibilité média qui continuent de gagner en popularité et d'être reconnus dans le marché », a poursuivi M. Péladeau.

En tant qu'éditeur de premier plan sur le marché francophone, nos titres contribuent au rayonnement de nos talents et de la culture d'ici et il est primordial d'en assurer la survie. Notre secteur Production et distribution a connu un niveau d'activités moins élevé que pour son trimestre comparable de 2021. Je vous rappelle qu'au cours des deux dernières années, le contexte de la pandémie a eu pour effet de déplacer le cycle de production et distribution des nouveaux films produits par Incendo, ce qui contribue actuellement à ce décalage au niveau des résultats financiers. Nos équipes terminent actuellement la production de quatre nouveaux films dont les livraisons sont prévues pour l'automne en plus de démarrer la production d'une série qui sera réalisée par le biais d'une coproduction avec l'Irlande. Ce secteur d'activités continue de contribuer à diversifier nos sources de revenus et d'élargir notre présence dans les marchés anglophones », a conclu M. Péladeau. Pandémie de COVID-19 Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 a eu, par moments, un impact sur les résultats trimestriels des différents secteurs de la Société. Compte tenu des incertitudes entourant l'évolution de la pandémie, y compris toute nouvelle vague importante, il est impossible de déterminer avec certitude tous les impacts futurs découlant de la crise sanitaire sur les résultats d'exploitation. 2 Définition BAIIA ajusté Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts) et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et d'amortissement des actifs corporels et incorporels et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses différents secteurs d'activités. En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. Signalons que la définition du BAIIA ajusté adoptée par la Société peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises. Mise en garde concernant l'information prospective Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, à des expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre à », « pouvoir », « anticiper », avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire » ou la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité, les risques d'exploitation (y compris les mesures relatives à l'établissement des prix prises par des concurrents et les risques reliés à la perte de clients clés dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels ainsi que dans le secteur Production et distribution), les risques liés aux coûts de contenu de la programmation et de production, le risque de crédit, les risques associés à la réglementation gouvernementale, les risques associés à l'aide gouvernementale, aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique, les risques reliés à la capacité d'adaptation de la Société face à l'évolution technologique rapide et aux nouvelles formes de diffusion ou de stockage, les risques liés aux relations de travail ainsi que les risques liés aux urgences en matière de santé publique, notamment la COVID-19, et toute mesure d'urgence mise en œuvre par le gouvernement. Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus, qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs, n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.comet www.groupetva.cay compris, en particulier, à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 28 juillet 2022 et sont sous réserve de changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent. 3 Groupe TVA Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B. Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2022, accompagnés des notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion intermédiaire pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 30 juin 2022 peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse suivantes : www.groupetva.ca. Source : Anick Dubois, CPA, CA Vice-présidente Finances anick.dubois@tva.ca / (514) 598-3987 4 GROUPE TVA INC. États consolidés des résultats (non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Périodes de trois mois Périodes de six mois terminées les 30 juin terminées les 30 juin Note 2022 2021 2022 2021 Revenus 2 147 469 $ 159 422 $ 291 966 $ 300 230 $ Achats de biens et services 3 107 040 110 252 222 664 213 171 Coûts liés au personnel 37 194 35 205 75 788 70 958 Amortissement 7 462 7 944 15 082 16 202 Charges financières 4 94 705 594 1 406 Frais de rationalisation des activités 113 133 d'exploitation et autres 5 435 162 (Perte) bénéfice avant (recouvrement d'impôts) impôts sur le bénéfice et part du bénéfice dans les entreprises associées (4 434) 4 881 (22 295) (1 669) (Recouvrement d'impôts) impôts sur le bénéfice (1 062) 1 290 (5 659) (406) Part du bénéfice dans les entreprises (163) (412) associées (261) (663) (Perte) bénéfice net(te) (3 209) $ 3 852 $ (16 224) $ (600) $ (Perte) bénéfice net(te) attribuable aux (à la) : Actionnaires (3 212) $ 3 850 $ (16 228) $ (601) $ Participation ne donnant pas le contrôle 3 2 4 1 Résultat par action de base et dilué attribuable aux actionnaires (0,07) $ 0,09 $ (0,38) $ (0,01) $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 43 205 535 43 205 535 43 205 535 43 205 535 Nombre moyen pondéré d'actions diluées 43 205 535 43 429 623 43 205 535 43 381 480 Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés. 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 