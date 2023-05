TVA : Earnings Document

armes inégales contre ces joueurs qui s'emparent d'une part importante des revenus publicitaires, fragilisant davantage les médias québécois et l'écosystème actuel de notre télévision.

Notre stratégie visant la bonification de nos investissements en contenu continue de protéger nos parts de marché, tant pour le Réseau TVA que pour nos services spécialisés. Le Réseau TVA a d'ailleurs diffusé 4 des 5 émissions les plus regardées au Québec durant ce premier trimestre, dont la nouvelle téléréalité Sortez-moid'ici! qui s'est hissée en première position avec un auditoire moyen de près de 1,7 million de téléspectateurs ainsi que La Voix qui s'est démarquée avec près de 1,6 million de téléspectateurs.

Bien que l'adoption récente du projet de loi C-11 constitue un pas dans la bonne direction, nous appelons, encore une fois, les instances gouvernementales à agir rapidement dans les autres dossiers en cours avant qu'il ne soit trop tard. À cet égard, notons l'urgence d'une prise d'action de la part du CRTC dans le dossier de la SRC qui s'approprie de façon déloyale des dollars publicitaires, qui sont la seule source de revenus des stations généralistes, ainsi qu'auprès du distributeur Bell Télé, qui réserve un traitement hautement préjudiciable à l'ensemble de nos services spécialisés en continuant de verser des redevances en deçà de la valeur marchande de nos chaînes. Le Parlement doit également adopter rapidement le projet de loi C-18 afin que l'utilisation de nos contenus d'information soit reconnue et rémunérée à leur juste valeur par les géants numériques qui capturent actuellement des dollars publicitaires destinés aux entreprises d'ici.

Dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels, l'entreprise a été particulièrement affectée par une baisse au niveau des services de location de studios, de mobiles et d'équipements qui ont continué de subir l'impact de l'absence de méga productions étrangères, un contexte bien différent de celui que nous avions connu à la même période de 2022, durant laquelle Disney occupait une partie de nos studios. Bien que MELS continue de mettre tous les efforts de démarchage nécessaires pour attirer les productions étrangères d'envergure au sein de ses studios, il est important de répéter que la concurrence au niveau des incitatifs fiscaux continue de se faire ressentir, autant au Canada qu'à l'international, une situation sur laquelle doit se pencher le gouvernement du Québec afin de permettre à l'industrie culturelle et l'économie d'ici de pouvoir profiter des retombées positives associées à la présence des productions étrangères.

Dans le secteur Magazines, les résultats de l'ensemble de nos titres ont été grandement touchés par une diminution de nos revenus. La baisse importante de l'aide gouvernementale reçue demeure particulièrement préoccupante pour ce secteur qui navigue à travers une décroissance de marché importante depuis plusieurs années et pour lequel le Fonds du Canada pour les périodiques offre un soutien primordial. En tant qu'éditeur de premier plan sur le marché francophone, nos titres contribuent au rayonnement de nos talents et de la culture d'ici et nous poursuivons nos représentations gouvernementales afin de freiner la décroissance de l'aide reçue et assurer la survie de ce média.

Notre secteur Production et distribution a connu un plus faible niveau d'activités pour ces trois premiers mois de l'année, davantage consacrés à la finalisation de films dont la production avait démarré en 2022. Incendo a d'ailleurs été en mesure de procéder à la livraison de sa première série co-produite avec l'Irlande au cours de ce premier trimestre et de terminer la production de deux films destinés à Tubi qui seront livrés au cours des prochains mois. Notons également que Tubi a réitéré sa confiance envers Incendo en lui confiant une première commande d'un film pour 2023 et continue de contribuer à la croissance de nos revenus en rendant nos films accessibles via leur plateforme d'écoute en continu », a affirmé le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau.

Définition

BAIIA ajusté

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières (revenus financiers), les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts) et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de