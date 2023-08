Les résultats du secteur Télédiffusion sont grandement affectés par la décroissance de nos revenus publicitaires qui, à titre de rappel, constituent les seules sources de revenus de la télévision généraliste. Malgré ce contexte difficile, nous avons poursuivi nos investissements en contenu afin de protéger nos parts de marché, tant pour le Réseau TVA que pour nos services spécialisés. Les parts de marché de Groupe TVA ont ainsi augmenté de 0,4 part par rapport à la période correspondante de 2022, affichant 42,7 parts. Le Réseau TVA a diffusé 4 des 5 émissions les plus regardées au Québec au cours de ce deuxième trimestre. D'ailleurs, la quotidienne Indéfendable, le variété La Voix ainsi que la nouvelle téléréalité Sortez-moid'ici! ont tous atteint des auditoires moyens de plus de 1,5 million de téléspectateurs au cours de la saison 2023.

Pour continuer à investir en programmation et en information, il est impératif de poursuivre rapidement la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire régissant les géants du web et exigeant une contribution financière au système de radiodiffusion canadien.

Alors que la Loi sur les nouvelles en ligne (C-18) devrait rentrer en vigueur d'ici la fin de l'année, Meta a décidé de bloquer les nouvelles des médias sur ses plateformes Facebook et Instagram afin de ne pas leur verser une juste rétribution pour l'utilisation de leurs contenus d'information. Personne n'est au-dessus des lois et à cet égard, nous encourageons les organisations à exprimer à Meta leur désaccord face à cet affront total envers les politiques publiques et les médias d'information canadiens en faisant des choix de placements publicitaires conséquents. Est-il encore nécessaire de répéter le déséquilibre grandement néfaste de la réglementation et des cadres législatifs quand les entreprises étrangères n'ont aucune contrainte tout en profitant du marché et du public canadiens alors que les radiodiffuseurs comme Groupe TVA sont ensevelis de dispositions règlementaires lourdes et désuètes.

Une autre mesure importante à appliquer rapidement serait le retrait de la publicité sur toutes les plateformes de Radio-Canada. Le diffuseur public rivalise de façon déloyale avec les diffuseurs privés en faisant la course aux cotes d'écoute et aux revenus publicitaires, et ce, malgré qu'il bénéficie de sommes colossales de l'État pour s'acquitter de son mandat. Nous continuerons également nos représentations afin de s'assurer que le télédistributeur Bell Télé, qui réserve un traitement hautement préjudiciable à l'ensemble de nos chaînes spécialisées, verse des redevances reflétant la juste valeur marchande de celles-ci.

Dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels, l'entreprise a été particulièrement affectée sur le plan des services de location de studios et d'équipements qui ont continué de subir les contrecoups de l'absence des productions étrangères au cours du dernier trimestre. Bien que MELS ait conclu diverses ententes importantes avec des producteurs étrangers pour les mois à venir, la grève des scénaristes et des acteurs aux États-Unis engendre de l'incertitude et cause actuellement des reports qui pourraient se conclure par des annulations. Du côté des activités de production virtuelle, MELS a toutefois bénéficié d'une demande accrue pour ses services et a pu générer des profits additionnels dans ce secteur en croissance.

Afin que nos productions d'ici et nos studios de tournage demeurent concurrentiels et viables, alors que de nombreux autres centres de production américains et canadiens bénéficient de meilleures considérations fiscales, les gouvernements doivent rapidement revoir les crédits d'impôts portant sur les productions cinématographiques ou télévisuelles québécoises ainsi que ceux concernant les services de production.

Dans le secteur Magazines, les résultats du trimestre continuent d'être affectés par une diminution de nos revenus. L'augmentation découlant des revenus numériques de nos magazines ne permet pas de compenser les pertes importantes liées notamment au changement du programme de subvention provenant du Fonds du Canada pour les périodiques qui continue d'avoir un impact défavorable considérable sur ce secteur qui fait face à de nombreux défis.

Notre secteur Production et distribution a connu une meilleure performance pour son deuxième trimestre comparativement à la période correspondante de 2022, avec la livraison de deux films d'horreur destinés à Tubi. Nous regardons avec intérêt la situation des grèves aux États-Unis qui pourrait avoir un impact sur le carnet de commandes dans les mois à venir. »