légèrement supérieures à la baisse des revenus, notamment au niveau des revenus en kiosque et des revenus d'abonnement. Pour les neuf premiers mois de l'année, le BAIIA ajusté1 du secteur Magazines s'élève à 1 230 000 $ comparativement à un BAIIA ajusté1 de 3 308 000 $ pour la période correspondante de 2022;

BAIIA ajusté 1 négatif du secteur Production et distribution de 146 000 $ pour le troisième trimestre, soit un écart défavorable de 195 000 $ par rapport au trimestre correspondant de 2022, attribuable principalement à une marge brute moins élevée relativement à la distribution internationale des films produits par Incendo ainsi que par la baisse de rentabilité de TVA Films, compensées en partie par des économies au niveau des frais d'administration et par une hausse de la marge brute liée à la distribution canadienne par Incendo. Pour les neuf premiers mois de l'année 2023,

le BAIIA ajusté1 du secteur Production et distribution s'élève à 81 000 $ comparativement à un BAIIA ajusté1 de 1 113 000 $ pour la période correspondante de 2022.

Au cours du troisième trimestre 2023, les conditions défavorables de marché et l'évolution de l'écosystème du secteur télévisuel ont amené la Société à comptabiliser une charge de dépréciation de 4 813 000 $ de l'écart d'acquisition ainsi qu'une charge de dépréciation de 2 850 000 $ pour certaines marques de commerce dans le secteur Télédiffusion.

Le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau, a déclaré :

À la vue des résultats des derniers trimestres, qui dégagent un BAIIA ajusté 1 négatif de près de 13 millions de dollars pour le secteur Télédiffusion, force est de constater que l'écosystème de la radiodiffusion n'offre plus les conditions nécessaires à la viabilité de nos activités en télévision traditionnelle. Malgré que les parts de marché de Groupe TVA ont augmenté de 0,5 part pour atteindre 40,6 parts au cours du trimestre, les revenus publicitaires traditionnels poursuivent leur chute libre depuis plusieurs années. Ces éléments ont amené la Société à conclure qu'une charge de dépréciation non monétaire de l'écart d'acquisition et de certaines marques de commerce de 7 663 000 $ était nécessaire.

Les résultats sont plus affectés que jamais par la crise que vit l'industrie des médias, en raison notamment de la concurrence des géants du Web et de celle de Radio-Canada qui accaparent les revenus publicitaires. Groupe TVA réclame également depuis trop longtemps des allégements réglementaires pour permettre aux diffuseurs privés d'obtenir davantage de flexibilité. De plus, malgré tous les efforts de Groupe TVA pour tenter de stabiliser sa situation financière, incluant l'abolition de 140 postes en février dernier, le déclin des revenus publicitaires est désormais une triste réalité avec laquelle nous devons conjuguer. C'est d'ailleurs pourquoi nous annonçons aujourd'hui des changements majeurs à notre structure organisationnelle afin d'assurer la pérennité de nos activités. Notre objectif est clair, soit de continuer à proposer les meilleurs contenus originaux d'ici à nos auditoires et à nos annonceurs, d'offrir une information fiable et de qualité partout au Québec, en plus de présenter les grands rendez-vous sportifs en direct. La Société mettra donc en place un plan de réorganisation axé sur le resserrement de sa mission à titre de diffuseur, sur une restructuration de son service de l'information ainsi que sur des mesures permettant l'optimisation de son parc immobilier. Le plan, qui vise une diminution de ses charges d'exploitation, entrainera une réduction des effectifs de 547 employés. La majorité des coûts associés à cette réduction d'effectifs seront comptabilisés au cours du prochain trimestre.

Les résultats du troisième trimestre de Groupe TVA ont été affectés par la baisse des revenus de l'ensemble des secteurs d'activités, notamment par celle de MELS qui subit toujours l'absence des productions étrangères. Bien que la grève des scénaristes se soit réglée, celle des acteurs se poursuit aux États-Unis et se traduit toujours par l'absence des producteurs étrangers dans nos studios. La nomination de Patrick Jutras à la présidence de MELS permettra de renforcer les liens commerciaux de l'entreprise sur les scènes locale et internationale pour attirer plus de productions d'envergure et accélérer la croissance.

Afin que nos productions d'ici et nos studios de tournage demeurent concurrentiels et viables, alors que de nombreux autres centres de production américains et canadiens bénéficient de meilleures considérations fiscales, les gouvernements doivent rapidement revoir les crédits d'impôts portant sur les productions cinématographiques ou télévisuelles québécoises ainsi que ceux concernant les services de production.

1 Voir la définition du BAIIA ajusté ci-après.