diminué, passant de 103,9 % pour le premier trimestre 2023 à 84,0 % pour le premier trimestre 2024. Cette baisse provient de la combinaison de l'augmentation des revenus et de la diminution des charges d'exploitation du secteur.

Magazines

Comparaison des premiers trimestres 2024 et 2023

Revenus de 7 619 000 $, soit une baisse de 1 028 000 $ (-11,9 %), principalement attribuable à :

la baisse de 18,1 % des revenus en kiosque, principalement pour la catégorie « Artistiques » découlant, entre autres, du retrait de certaines parutions;

la baisse de 10,7 % des revenus publicitaires; et

la baisse de 8,8 % des revenus d'abonnement, principalement dans les catégories « Mensuels » et « Artistiques ».

Fonds du Canada pour les périodiques

Le 1er avril 2010, le gouvernement canadien a instauré le FCP qui offre une aide financière aux industries canadiennes des magazines et des journaux non quotidiens afin qu'elles puissent continuer à produire et à diffuser du contenu canadien. En 2020, le ministre du Patrimoine canadien a annoncé la modernisation de ce fonds avec l'objectif de mettre davantage l'accent sur la création de contenu canadien, un changement prenant effet pour le cycle de subventions débutant le 1er avril 2021 et prévoyant une période de transition de cinq ans, à la fin de laquelle les changements apportés au programme seront tous en vigueur. Compte tenu que l'ancienne méthode d'attribution des subventions était davantage axée sur la diffusion des titres, ce changement a et aura un impact sur le montant d'aide gouvernementale dont bénéficie ce secteur d'activités et provenant de ce programme régulier. L'ensemble de l'aide reliée à ce fonds est entièrement enregistré à titre de revenus et représente 23,1 % des revenus du secteur pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2024 (21,8 % pour la période correspondante de 2023).

BAIIA ajusté négatif de 319 000 $, soit une variation favorable de 48 000 $ (13,1 %), découlant principalement d'économies de coûts, notamment au niveau des frais d'impression, des coûts liés au personnel, des coûts de contenu ainsi que des frais d'abonnement, qui ont plus que compensé la baisse des revenus, telle qu'expliquée ci-dessus.

Analyse de la relation coûts/revenus : Les coûts liés au personnel et aux achats de biens et services pour l'ensemble des activités du secteur Magazines (exprimés en pourcentage des revenus) sont restés stables et représentent 104,2 % pour les premiers trimestres 2023 et 2024. La baisse des revenus en proportion des revenus totaux du secteur a été compensée par la diminution des charges d'exploitation en proportion des charges totales.

Production et distribution

Comparaison des premiers trimestres 2024 et 2023

Revenus de 1 876 000 $, soit une diminution de 465 000 $ (-19,9 %), principalement attribuable à :

la baisse de 21,9 % des revenus de TVA Films, découlant essentiellement d'un volume d'activités moindre dans la vente de licences pour la télévision; et

la baisse de 30,6 % des revenus de distribution canadienne alors qu'au premier trimestre de 2023, Incendo avait vendu la troisième saison de la série Versailles .

Les activités reliées à la distribution de films produits par Incendo représentent 22,2 % des revenus de ce secteur pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2024 alors qu'elles représentaient 18,9 % pour la période correspondante de 2023.

BAIIA ajusté négatif de 370 000 $, soit une légère variation défavorable de 15 000 $ (-4,2 %), expliquée principalement par la baisse du BAIIA ajusté généré par TVA Films, découlant notamment de l'augmentation de la