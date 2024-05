Les résultats du secteur Télédiffusion continuent de subir les contrecoups de la décroissance de nos revenus publicitaires qui, à titre de rappel, constituent une des seules sources de revenus de la télévision généraliste, résultant en un BAIIA ajusté1 négatif de 21 259 000 $ pour le premier trimestre de 2024.

L'année 2024 représente une année de transition pendant laquelle nous continuons de déployer l'important plan de réorganisation annoncé le 2 novembre dernier, notamment en recentrant nos activités sur notre mission à titre de diffuseur et en optimisant notre parc immobilier, pour ainsi générer, au cours des prochains trimestres, les économies importantes découlant de ces mesures de rationalisation. Dans ce contexte, Groupe TVA est heureuse d'avoir conclu des ententes concernant le renouvellement des conventions collectives de ses employés de Montréal ainsi que de Québec et des régions.

Malgré les nombreux défis auxquels l'industrie est confrontée, Groupe TVA continue d'enregistrer les plus importantes parts de marché au Québec avec tout près de 41 parts au cours du premier trimestre. Cet hiver, le Réseau TVA est demeuré le plus populaire chaque jour de la semaine et a diffusé 7 des 10 émissions les plus regardées au Québec. Ces succès sont attribuables à ses nombreuses productions originales parmi lesquelles 8 sont millionnaires en termes d'auditoire. La téléréalité Sortez-moid'ici! s'est hissée en première position avec un auditoire moyen de plus de 1,6 million de téléspectateurs, La Voix s'est démarquée avec plus de 1,5 million de téléspectateurs et a été l'émission régulière la plus écoutée en direct, la quotidienne Indéfendable rejoint 1,4 million de personnes et la série policière Alertes attire plus de 1,1 million de téléspectateurs. Pour sa part, le TVA Nouvelles demeure en tête dans chacun des créneaux de diffusion, attirant 4,1 millions de personnes de façon hebdomadaire.

Toujours dans le but de mieux répondre aux intérêts de sa clientèle, Groupe TVA a également revu la vocation de certains de ses services spécialisés, « Yoopa » et « MOI&CIE », en déployant « QUB », la nouvelle chaîne télévisée de QUB radio, ainsi que « TÉMOIN », une chaîne dédiée aux contenus sur les crimes et les scandales.

L'industrie télévisuelle joue un rôle clé pour notre culture et notre société. Rappelons également l'importance de notre télé pour informer la population. C'est pourquoi il est impératif que les gouvernements du Québec et du Canada élargissent le crédit d'impôt visant à soutenir la presse écrite afin qu'il touche également le secteur de l'information télévisée. Si nous voulons préserver une couverture médiatique forte et essentielle à notre démocratie, c'est l'ensemble du travail des journalistes, peu importe le support média ou la plateforme de diffusion, qui doit être soutenu.

Dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels, nos services ont été très sollicités au cours du premier trimestre, plus spécifiquement nos services de location de studios et d'équipements. Nous sommes heureux d'accueillir dans nos studios deux productions étrangères d'envergure d'Apple et de Skydance.

Nous saluons d'ailleurs la décision du gouvernement du Québec de majorer le crédit d'impôt pour les services de production cinématographique concernant les tournages étrangers afin que Montréal et le Québec puissent garder leur attractivité sur le marché face aux grandes villes américaines et canadiennes. De plus, la hausse du plafond des dépenses de main-d'œuvre admissibles au crédit d'impôt permettra de contrebalancer une partie de l'augmentation des coûts en contenu, au bénéfice de l'industrie télévisuelle et cinématographique québécoise.

Dans le secteur Magazines, les résultats de l'ensemble des titres ont été touchés par une diminution des revenus, compensée par des économies de coûts. Ce secteur œuvre dans un marché en décroissance depuis plusieurs années. C'est pourquoi il est d'autant plus préoccupant pour nous de constater la baisse importante de l'appui gouvernemental provenant du Fonds du Canada pour les périodiques. Nous continuerons bien entendu nos efforts auprès de Patrimoine canadien pour les convaincre d'agir face à la précarité de la situation.

Le secteur Production et distribution connait un premier trimestre similaire à l'an dernier. Bien que le secteur continue d'être affecté par un ralentissement des commandes sur le marché américain, Incendo a démarré la production d'un film de Noël destiné à la plateforme Roku.

1 Voir la définition du BAIIA ajusté ci-après.