TVA : FAIT RAYONNER LES LAURÉATS 2020 DE LA FONDATION SPACQ

Le lundi 23 Novembre 2020

TVA

Montréal, le 23 novembre 2020 - C'est avec enthousiasme et une grande fierté que TVA et TVA+ diffuseront du 23 novembre au 8 décembre, 16 capsules produites par Productions Déferlantes afin de rendre hommage aux récipiendaires 2020 des prix de la Fondation SPACQ (Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec). Ces capsules seront disponibles en tout temps ici https://www.qub.ca/tvaplus/tva/gala-spacq.

Chaque année au mois de septembre, la Fondation SPACQ honore lors d'un grand gala des auteurs, compositeurs et interprètes qui ont œuvré et collaboré à l'écriture de chansons, de musique de film ou de musique instrumentale. Tous des artistes qui ont marqué de leur plume ou de leur musique notre mémoire collective.

TVA : fier de célébrer les talents d'ici

La 15e édition de la Fondation SPACQ a dû être annulée cette année en raison de la pandémie. TVA tenait cependant à célébrer les 16 gagnants de l'édition 2020 qui ont tous reçu une bourse de 10 000 $ ainsi qu'une œuvre du réputé peintre québécois de renommée internationale, Marc Séguin.

« TVA profite de l'occasion pour féliciter tous les récipiendaires de cette 15e édition dont la créativité et la qualité de leur œuvre ont été reconnues par la Fondation SPACQ. Un honneur grandement mérité! L'entreprise est aussi fière de poursuivre son engagement à promouvoir et à soutenir le talent québécois particulièrement durant cette période difficile et exceptionnelle que nous traversons et qui atteint toute l'industrie culturelle d'ici » déclare France Lauzière, présidente et chef de la direction, Groupe TVA et chef du contenu, Québecor Contenu.

LAURÉATS DE L'ÉDITION 2020

Prix ANDRÉ-DÉDÉ-FORTIN : émergence LES LOUANGES

Prix EDDY-MARNAY : excellence de l'imaginaire LES TROIS ACCORDS

Prix ÉDITH BUTLER : francophonie canadienne LES HÔTESSES D'HILAIRE

Prix ÉVAL-MANIGAT : émergence FOUKI

Prix LUC PLAMONDON : parolier LAURENCE JALBERT

Prix FRANÇOIS COUSINEAU : compositeur chanson MARC DUPRÉ

Prix DIANE JUSTER : implication sociale CHLOÉ STE-MARIE

Prix STÉPHANE VENNE : auteur/compositeur non-interprète STEVE MARIN

Prix GILLES VIGNEAULT : carrière en marche CHARLOTTE CARDIN

Prix RICHARD GRÉGOIRE : musique sur images GABRIEL THIBAUDEAU

Prix ANDRÉ GAGNON : musique instrumentale YANNICK RIEU

Prix LUCILLE-DUMONT : interprète MARIE DENISE PELLETIER

Prix ROBERT CHARLEBOIS : rayonnement à l'international CŒUR DE PIRATE

Prix SYLVAIN-LELIÈVRE : ensemble de sa carrière JACQUES MICHEL

Prix PAUL DARAÎCHE : couleur country CINDY BÉDARD

Prix Hors Sentiers : LES BONS DÉBARRAS

Diffusion des capsules : tous les jours à Salut Bonjour et en semaine au TVA Nouvelles de 22 h

Pour souligner le travail exceptionnel des lauréats, 16 capsules ont été réalisées en compagnie de chaque récipiendaire. Il sera possible d'en voir une par jour à partir du 23 novembre durant les pauses publicitaires de certaines émissions : à Salut Bonjour du lundi au dimanche (vers 8 h 28) et au TVA Nouvelles de 22 h, du lundi au vendredi. Deux autres capsules seront aussi diffusées les 29 novembre et 6 décembre soit lors d'une pause à l'émission La vraie nature et lors du spectacle de Michael Bubblé : Noël à Hollywood.

La SPACQ : cofondée par Diane Juster

Rappelons que c'est grâce au travail acharné de l'autrice-compositrice-interprète Diane Juster et de l'autrice Lise Aubut qu'est née en 1981 la SPACQ. Autrice de plusieurs chansons à succès dont « Je ne suis qu'une chanson » interprétée par Ginette Reno, Diane Juster a d'ailleurs consacré une importante partie de sa vie professionnelle à se battre pour les droits des auteurs. C'est en 2006 que la Fondation SPACQ a vu le jour.

Faites connaissance avec tous ces lauréats à travers 16 capsules divertissantes et informatives du 23 novembre au 8 décembre!

Pour écouter la musique des 16 lauréats de l'édition 2020 de la Fondation de la SPACQ, rendez-vous sur QUB musique, la plateforme d'écoute de musique en continu créée par et pour les gens d'ici.