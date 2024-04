GROUPE TVA TOUJOURS AU SOMMET CET HIVER !



Montréal, le 24 avril 2024 - Groupe TVA rejoint 6 millions de Québécois chaque semaine, soit 78 % d'entre eux. Les chaînes du Groupe TVA détiennent 41 parts de marché, soit plus du double des parts de ses deux groupes médias concurrents (Groupe SRC : 21,6 parts / Bell : 17,5 parts).





Les soirées sont à TVA !

TVA est aussi la plus regardée en heure de grande écoute, du lundi au dimanche, avec 26,8 parts de marché, comparativement à 23,3 pour Radio-Canada et 9,5 pour Noovo. Le dimanche soir, un créneau particulièrement prisé en télévision, TVA atteint 37,5 parts de marché. TVA détient donc 17,4 parts de plus que Radio-Canada (20,1) et 26,6 de plus que Noovo (10,9).







7 ÉMISSIONS DANS LE TOP 10 ET 8 ÉMISSIONS MILLIONNAIRES !





- Sortez-moi d'ici: 1 635 000

- La Voix : 1 550 200

- Célébration 2024 : 1 442 700

- Indéfendable : 1 414 800

- La Voix 10 ans : 1 239 400

- Alertes : 1 148 200

- Ça commence bien l'année (2024) :1 111 900

- Bloopers TVA : 1 035 900





TVA détient 7 émissions du Top 10, un succès attribuable à ses nombreuses productions originales de haut calibre. Les dimanches soir sont particulièrement populaires auprès des téléspectateurs. D'ailleurs, cet hiver, notons le succès retentissant de la saison 2 de Sortez-moi d'ici. L'émission est présentement la plus suivie au Québec avec plus de 1,6M de téléspectateurs au rendez-vous chaque dimanche et 46,5 parts de marché. L'émission attire donc près d'un téléspectateur sur deux. Sortez-moi d'ici parvient également à convier plus de 600 000 téléspectateurs de plus que l'émission Survivor Québec, à Noovo. Il faut aussi souligner que pour sa 10e saison, La Voix , a connu un important succès. Elle fut l'émission régulière la plus écoutée en direct ! Et saison après saison, la popularité de la série policière Alertes ne se dément pas. Cette fiction accrocheuse et palpitante a su river à leur écran plus de 1,1M de personnes à chacune de ses diffusions.





TVA Nouvelles

Le TVA Nouvelles demeure en tête dans chaque créneau et dépasse largement la compétition. Ce sont en effet les grands rendez-vous de l'information à TVA et à LCN qui attirent le plus grand nombre de téléspectateurs lorsque ceux-ci veulent s'informer, soit 4,6 millions de façon hebdomadaire.





Source : Numeris, PQ fr, 7 janvier au 7 avril 2024, L-D, 2h-2h et 18h-23h, 2+. Palmarès : toutes diffusions. TVA Nouvelles : portée hebdomadaire, toutes diffusions (TVA et LCN).