TVA : LA TOUR | Le talk-show de Patrick Huard sera de retour pour une deuxième saison!

Le vendredi 12 février 2021

TVA

Montréal, le 15 février 2021 - Bonne nouvelle! LA TOUR reviendra l'automne prochain àTVA et TVA+. Les téléspectateurs auront le bonheur de retrouver Patrick Huard pour une deuxième saison remplie de belles rencontres humaines et chaleureuses qui font le succès de son émission. Produit par Trio Orange, en collaboration avec Québecor Contenu, LA TOUR est un rendez-vous incontournable pour bien débuter la soirée. En moyenne, plus de 976 000 personnes sont au rendez-vous quotidiennement*! C'est déjà plus de 100 personnalités qui sont venus rendre visite à Patrick pour discuter de sujets qui les touchent ou les préoccupent.

La saison en cours se terminera le 8 avril prochain avec la présentation de la 100e émission.

CETTE SEMAINE À LA TOUR

Ce soir, maintenant à 19 h, ne manquez pas le passage de Patrice Michaud qui reviendra sur son expérience au premier Variété de Star Académie qui a eu lieu hier soir.Véronique Claveau et Andréanne A. Malette visiteront aussi Patrick pour partager leurs souvenirs de Star Académie et parler de l'impact que cette grande aventure a eue sur leur vie et leur carrière. Elles vont en profiter pour interpréter des chansons qui ont marqué leur passage à l'Académie.

Mardi, il sera question d'autodérision avec Pier-Luc Funk, Phil Roy et Louise Richer. Mercredi, Marie-Soleil Dion, Louise Latraverse et Guillaume Lemay-Thivierge discuteront de solitude et jeudi, on jasera désinformation avec Christine Beaulieu,Valérie Chevalier et Patrice Robitaille.

LA TOUR, Du lundi au jeudi, maintenant à 19 h, sur TVA et TVA+

