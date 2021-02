TVA : LES BEAUX MALAISES 2.0 | Le grand retour !

Le lundi 25 janvier 2021

Groupe TVA

Montréal, 25 janvier 2021 - Pour leur plus grand bonheur, les téléspectateurs de T VA vivront à nouveau, au cours des prochaines semaines, une autre série de beaux malaises. Dès mercredi 27 janvier à 21 h, ils pourront enfin voir : Les beaux malaises 2.0, une production d'Encore Télévision et MATTE TV, réalisée en collaboration avec Québecor Contenu.

Les beaux malaises 2.0 ce sont 10 épisodes de 30 minutes, signés Martin Matte en collaboration avec François Avard, qui explorent avec véracité, autodérision et impertinence différents sujets de la vie dont certains sont plus délicats que d'autres! Réalisée par Robin Aubert, la série présente des situations cocasses et touchantes dans lesquelles toutes les familles pourront, une fois de plus, se reconnaître.

Cinq ans plus tard

Martin et Julie sont maintenant séparés et nous assisterons à l'impact de l'annonce de leur séparation chez leurs proches. À la recherche d'un nouvel amour, ils se retrouveront dans plus d'une situation embarrassante. Ils devront aussi apprivoiser la garde partagée et composer avec leurs enfants en pleine crise d'adolescence. Et, comme si tout cela n'était pas suffisant, Martin est à l'heure des bilans au mitan de sa vie et sera témoin de comportements troublants chez ses amis, provoquant à la fois fous rires et bouleversements. De plus, ses talents de bricoleur seront encore mis à l'épreuve.

Une distribution toujours aussi forte

Pour accompagner Martin Matte : Julie Le Breton (son ex), Émilie Bierre (sa fille), Édouard Tremblay-Grenier (son fils), Michèle Deslauriers (sa mère), Fabien Cloutier (son frère), Patrice Robitaille (son ami) et Martin Perizzolo(son ami). De nouveaux visages se joindront aussi à eux, Caroline Dhavernas et Reda Guerinik, sans oublier le retour des personnages, interprétés par Catherine Proulx-Lemay, Geneviève Schmidt, Christiane Pasquier, Jean-Moise Martin, Alexis Martin et... des apparitions surprises.

« C'est avec joie que nous diffusons le grand retour de l'une des séries humoristiques les plus appréciées des Québécois. Dans Les beaux malaises 2.0, les téléspectateurs auront l'occasion de découvrir un nouvel aspect des personnalités de Martin et Julie à la suite de leur changement de vie, mais ils prendront toujours autant plaisir à suivre leurs (més)aventures si bien écrites et si réalistes » confie Nathalie Fabien, directrice principale Chaînes et programmation, Groupe TVA.

« C'est un pur bonheur de renouer avec l'univers de Martin Matte. Bien qu'elle soit humoristique, cette série aborde avec drôlerie et sensibilité des thèmes importants, interprétés par des comédiens tous aussi brillants les uns que les autres. Des comédiens qui abordent leur rôle avec humour et finesse et qui réussissent encore une fois à nous émouvoir et à nous faire rire » ajoute Denis Dubois, vice-président contenus originaux, Québecor Contenu. « Nous sommes choyés et privilégiés chez Encore de pouvoir coproduire Les beaux malaises 2.0 avec Matte TV. Nous distribuons nos séries à l'international et je peux vous dire que Les beaux malaises fait partie des meilleures comédies à travers le monde » mentionne François Rozon, président et chef de la direction de Encore Télévision.

Mercredi 27 janvier, 21 h à TVA, découvrez Les beaux malaises 2.0!

Le deuxième épisode sera disponible en primeur sur TVA + tout de suite après, dès 21h 30 !