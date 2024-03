Le Groupe TVA démarre en force cette année !



Montréal, le 18 mars 2024 mars 2024 - Les données confirmées de Numeris démontrent que le début de saison de la programmation d'hiver est porteur de succès pour les chaînes duGroupe TVA. Semaine après semaine,TVA et les chaînes spécialisées deGroupe TVAconservent une avance marquée sur la concurrence au Québec, soit plus de parts que les deux autres groupes médias combinés.Groupe TVA rejoint 5,9 millions de Québécois·ses chaque semaine, soit 77 % d'entre eux.



​

TVA, NUMÉRO 1, 7 JOURS SUR 7

​

TVA demeure la chaîne la plus regardée au Québec avec 25,1 parts de marché contre 15,7 pour Radio-Canada et 7,1 pour Noovo.

TVA est la plus regardée durant les heures de pointe, avec 26,7 parts de marché comparativement à 23,1 pour Radio Canada et 9,4 pour Noovo, et en journée, avec 25,7 parts de marché contre 8,2 pour Radio-Canada et 5,0 pour Noovo.

TVA détient 19 émissions du top 30, un succès attribuable à ses nombreuses productions originales de haut calibre. Les dimanches soirs sont toujours très attendus des téléspectateurs. TVA continue d'offrir des soirées exceptionnelles et le public est au rendez-vous. La première de la saison de Sortez-moi d'ici, au Panama, a rejoint près de 1,8 million de téléspectateurs. Depuis janvier, La Voix captive en moyenne plus de 1,6 million de téléspectateurs, incluant une pointe à plus de 2 millions. Finalement, La vraie nature et ses confidences touchantes continue de rallier les gens, saison après saison. En semaine, les émissions quotidiennes comme Le Tricheur et Indéfendable ont également la cote. Et la nouveauté MasterChef Québec, diffusée du lundi au jeudi,

atteint une portée hebdomadaire de près de 2,8 millions de téléspectateurs.

Le TVA Nouvelles, qui rassemble plus de 4 millions de Québécois·ses chaque semaine dans chacun de ses créneaux respectifs (midi, 18 h et 22 h), est l'émission de nouvelles #1 du lundi au vendredi, autant à midi (28,8 parts c. 10,1 pour le Téléjournal)

qu'à 18 h (30,9 parts c. 21,7) et 22 h (19,1 parts c. 17,0). En journée, LCN cumule 11,5 parts de marché, ce qui lui permet de se classer tout de suite après TVA, devant Radio-Canada, RDI et Noovo durant cette plage horaire.



SUCCÈS RELEVÉ AUPRÈS DES 18-34



Une croissance de 1,8 part révèle que la clientèle des 18-34 ans se tourne de plus en plus vers les chaînes spécialisées de Groupe TVA afin de se divertir et s'informer, alors que partout ailleurs, la décroissance ou, au mieux, la stabilité se manifeste (Bell : -0,9et SRC : +0,2) au sein de cette tranche démographique. ADDIK est la chaîne spécialisée de divertissement qui attire le plus les 18-34 ans et CASA figure dans le top 5 auprès de cette cible, devant Canal Vie. TVA Sports demeure la référence en ce qui a trait aux matchs des Canadiens de Montréal. Avec 19,1 parts de marché les samedis soir de 19 h à 22 h, la diffusion de la partie de hockey du Tricolore demeure l'émission sportive régulière la plus regardée au Québec.

UNE SAISON QUI DÉMARRE FORT POUR TVA+



En janvier et février 2024, la plateforme TVA+ a atteint un nouveau record avec près de 16 millions de visionnements, soit une hausse de 44 % par rapport à l'an dernier. Les visionnements de La Voix sur la plateforme ont augmenté de 38 % par rapport à 2023.





Sources :

Numeris, PQ fr, 7 janvier au 3 mars 2024 vs 8 janvier au 5 mars 2023, L-D, 2h-2h, 18h-23h et 6h-18h, 2+ et A18-34, *Samedi 19h-22h.

TVA+ : Brightcove, janvier-février 2024 vs même période l'an passé



​

À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution international de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.



- 30-