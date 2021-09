TVA : Le retour de L'Académie du Guide de l'auto

Le mercredi 8 septembre 2021

L'ACADÉMIE DU GUIDE DE L'AUTO :

Pour tout savoir et s'amuser avec les véhicules électriques, hybrides et légendaires

Dès le samedi 11 septembre à 11 h 30 à TVA

Montréal, le 8 septembre 2021 - Les amateurs de voiture pourront s'offrir une incursion divertissante et sans complexe dans le monde de l'automobile grâce à L'Académie du Guide de l'auto, présentée dès le samedi 11 septembre à 11h30 sur les ondes de TVA et en rediffusion les dimanches à TVA Sports. Les émissions seront aussi diffusées sur QUB radio.

Au cours des douze épisodes, l'animateur Patrick Benoit invite les téléspectateurs et les amateurs à se joindre aux duos de célébrités pour découvrir un véhicule électrique, hybride rechargeable ou un véhicule légendaire pour tous les budgets. Patrick pourra compter sur la collaboration des journalistes du Guide de l'auto en plus de profiter de la présence de la comédienne Julie Dupage qui incarnera la consommatrice avertie.

En cette ère de virage vert, L'académie du Guide de l'auto est fière d'être devenue le tout premier plateau de télévision éco-responsable accrédité par « On tourne vert » et d'avoir obtenu le niveau « Excellence », soit le plus haut niveau d'accréditation.

Des artistes au volant dans des duels amicaux

À chaque semaine, deux artistes-invités font l'essai du véhicule en vedette dans une compétition amicale sur un parcours à obstacles. Confrontées à plusieurs épreuves exigeantes et amusantes, les personnalités passeront par toute la gamme des émotions et ce, tout en humour.

Voici les duos en vedette au cours de la saison :

11 septembre : Gino Chouinard et Jean-Michel Anctil

18 septembre : Jonathan Roberge et Kevin Raphaël

25 septembre : Messmer et Annie-Soleil Proteau

2 octobre : Sébastien Benoît et Martin Juneau

9 octobre : Matthieu Pepper et Jean-François Baril

16 octobre : Jonathan Garnier et Pierre Nantel

23 octobre : Patrice Bernier et Charles-Antoine Sinotte

30 octobre : Réal Béland et David Beaucage

6 novembre : Christine Beaulieu et Ines Talbi

13 novembre : Sabrina Cournoyer et Félix-Antoine Tremblay 20 novembre : André Robitaille et Math Duff

27 novembre : Christine Morency et Gabrielle Caron

De l'information pertinente pour les consommateurs

Les gens qui magasinent une automobile pourront également en connaître davantage sur certains modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables en vedette.

À toutes les semaines, le chroniqueur automobile Marc-André Gauthier parlera de la voiture de la semaine en compagnie de notre consommatrice modèle, la comédienne Julie Dupage, qui nous fera part de ses besoins et de ses exigences en matière de voiture. Cette année, la Polestar 1, la Polestar 2, la Leaf de Nissan, la Mach-E de Ford, la Nissan Sentra SR, la Ford F-150 Hybrid, la Bolt 2021 de Chevrolet, la Honda Civic Touring 2021, la Blazer de Chevrolet, la Mitsubishi Outlander 2022, la Tesla model 3 et modifiée par le garage Simon André de Trois-Rivières ainsi que la Hyundai Kona seront en vedette.

L'académie apprendra également comment bien piloter grâce à la chronique de conduite avancée, en compagnie du journaliste et pilote Gabriel Gélinas qui fera la démonstration des différentes techniques de conduite préventive.

Finalement, le journaliste vedette du Guide de l'auto, Antoine Joubert, offrira des chroniques afin d'expliquer aux consommateurs comment magasiner leur prochain achat de voiture usagé.

Chaque épisode sera disponible sur TVA + ainsi que sur TVA.ca une semaine après leur diffusion sur TVA Sports, ainsi que par la vidéo sur demande pour les abonnés de la chaîne sportive.

Une émission écoresponsable

La production a également réussi, pour une deuxième année consécutive, à enregistrer ses émissions de façon écoresponsable soit sans bouteilles de plastique, en utilisant de l'électricité renouvela ainsi que des matières compostables et/ou recyclables, et cela avec des consignes parfaitement respectées par l'équipe de tournage et les artistes.

