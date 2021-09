TVA : Nouveau chef d'antenne à TVA Québec Le journaliste Pierre-Antoine Gosselin se joint à Julie Couture pour piloter les bulletins de nouvelles

Le vendredi 3 septembre 2021

TVA

Québec, le 3 septembre 2021 - Alors que la rentrée s'amorce, TVA Nouvelles lance la saison en grand en dévoilant le nouveau duo qui prendra la barre des bulletins d'information de TVA Québec. Dès le 7 septembre, Pierre-Antoine Gosselin, jusqu'à présent journaliste à TVA Québec, se joindra à Julie Couture pour coanimer les bulletins de nouvelles de la région de la capitale.

Avec l'ajout de Pierre-Antoine à titre de chef d'antenne, TVA Nouvelles bénéficie d'un joueur hautement qualifié pour informer et rassembler les gens de Québec. Ce dernier travaillera de pair avec la chef d'antenne déjà en poste Julie Couture, qui cumule 23 ans d'expérience en information. Ensemble dès 17h30 du lundi au vendredi, et avec l'aide de leurs collègues, ils s'assureront de répondre à l'intérêt grandissant du public pour l'information locale. Rappelons que la durée du bulletin a été bonifiée en février 2021, offrant désormais un contenu régional quotidien d'une heure en soirée.

C'est le public de TVA Québec qui bénéficiera de l'expertise et de la complicité de ce duo. La co-animation laissera place à une formule d'échanges et permettra une présence terrain marquée. En effet, les chefs d'antenne pourront constater d'eux-mêmes les histoires qui touchent les gens de près en allant à leur rencontre. D'ailleurs, cette proximité renforcée avec le public fait partie du mandat donné à Pierre-Antoine dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

« C'est une énorme fierté de me joindre à Julie Couture, une machine de l'information, déclare Pierre-Antoine Gosselin, nouveau chef d'antenne à TVA Québec. Je me sens également privilégié d'avoir la confiance de mes patrons. Avec cette tape dans le dos, je suis motivé à relever ces nouveaux défis et à continuer de donner le goût au public de s'informer. Mes patins sont bien aiguisés ! »

« Ce qui va ressortir dans le bulletin, c'est la complicité de la co-animation, ajoute Julie Couture, chef d'antenne à TVA Québec. Je suis très contente d'avoir un partenaire de feu sur le terrain. Avec son éthique de travail, sa rigueur et sa passion pour l'actualité, Pierre-Antoine est le choix tout indiqué pour poursuivre l'aventure qu'on avait commencée. »

« Avec Pierre-Antoine, on se reconnait. Il est d'abord et avant tout un journaliste, près des gens, humain et terre à terre, précise Xavier Brassard-Bédard, directeur général et rédacteur en chef à TVA NouvellesLCN Montréal. Notre choix de se tourner vers lui démontre notre intérêt à favoriser la relève et à présenter un visage auquel le jeune auditoire s'identifie. »

« Grandir à l'interne fait partie de notre ADN chez Québecor, confie Nathalie Langevin, directrice générale et ventes TVA Québec et directrice générale des ventes Journal de Québec. Avec ce duo à l'animation, nous gardons le cap sur notre engagement d'offrir aux Québécois une marque rassembleuse, actuelle et qui laisse place à la relève. Je tiens à féliciter Pierre-Antoine qui depuis son arrivée à TVA, n'a pas ménagé ses efforts pour gravir les échelons. »

À propos de Pierre-Antoine Gosselin

Âgé de seulement 30 ans, Pierre-Antoine Gosselin a déjà fait ses preuves. Attiré dès son jeune âge par le domaine des communications, il débute sa carrière à la radio de Rivière-du-Loup, là où il a grandi. Après ses études en Art et technologie des médias au Cégep de Jonquière et en Arts et lettre au Cégep de Rivière-du-Loup, il suit les traces de son père et acquiert son expérience à titre de chef d'antenne à TVA dans sa région.

À son arrivée à la salle des nouvelles de TVA Québec en 2018, le journaliste continue de se démarquer, autant à la caméra qu'auprès de ses collègues. En juin dernier, il a droit à son baptême à l'échelle provinciale en prenant la barre du TVA 22h, défi qu'il relève avec brio.

En plus de s'intéresser à l'actualité, Pierre-Antoine est un amateur de sports et s'adonne à la boxe et la course. Également musicien à ses heures, il perfectionne son talent à la guitare et au piano depuis l'âge de 5 ans. Au travail, le contact direct avec le public est un des aspects qui le motive le plus.