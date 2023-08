PROGRAMMATION 2023-2024 DE TVA

PLUS QUE JAMAIS LA TÉLÉ DES GRANDS RENDEZ-VOUS ET DE L'ÉMOTION





Montréal, le 29 août 2023 - C'est une année télé très riche en contenus qui commence à TVA, marquée par des nouveautés, des retours attendus et des grands rendez-vous rassembleurs, qui plairont à toutes les générations. La chaîne la plus regardée au Québec propose à nouveau une programmation de grande qualité, créée par des gens d'ici et dans laquelle les Québécois se reconnaissent.

Le grand retour de Martin Matte

Présentée les jeudis, à 20 h,dès le 28 septembre, Martin Matte en directest assurément l'une des nouveautés les plus attendues de l'automne. L'humoriste accueillera chaque semaine un invité de marque, sous la forme d'un grand rendez-vous événementiel. Patrick Huard sera le premier invité de la saison. Le public aura aussi droit à une fiction humoristique hebdomadaire, Le dernier lien, à des segments avec des collaborateurs et, bien sûr, à de la musique, sous la direction de Dumas.

Dans la même case horaire, l'humoriste P-A Méthot proposera la nouveautéBrasserie chez P-A, quatre rendez-vous sous la forme de rencontres entre amis, ponctuées de prestations musicales. Les deux premières émissions seront diffusées les jeudis 14 et 21 septembre, à 20 h, et deux autres suivront en décembre.

Les fictions québécoises à l'honneur

Pas moins de sept fictions d'ici captiveront les téléspectateurs de TVA cet automne, à commencer par la nouvelle série annuelle Sorcières, imaginée par les comédiennes Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O'Farrell, qui campent aussi les rôles principaux. Diffusée les lundis, à 20 h dès le 11 septembre, Sorcières suit le destin déroutant de trois sœurs qui se revoient pour la première fois en 30 ans. Après la découverte d'un bébé abandonné près des chutes dans leur petite ville natale, elles remontent les traces difficiles de leur passé, en remettant leur vie en question. TVA souhaite offrir aux téléspectateurs une soirée événementielle, en présentant les deux premiers épisodes en continu. Le troisième épisode sera également disponible en primeur dès 22 h sur la plateforme TVA+.

Immense succès télévisuel, la quotidienne Indéfendable revient du lundi au jeudi, à 19 h, dès le 11 septembre, après avoir captivé plus de 1,5 million de téléspectateurs la saison dernière. Les mardis, à 20 h, dès le 12 septembre, la percutante série Mégantic soulignera le drame terrible survenu il y a 10 ans. Ensuite, dès le 7 novembre, TVA présentera la série documentaire en quatre épisodes Lac-Mégantic - ceci n'est pas un accident, qui abordera de front la séquence des événements qui ont mené à cette horrible nuit du 6 juillet 2013. Les mercredis à 21 h, dès le 13 septembre, la lumineuse série Le temps des framboises raconte l'histoire d'une femme, jouée par Sandrine Bisson, qui doit reprendre en main la ferme familiale après la mort subite de son mari. Les téléspectateurs seront aussi tenus en haleine par le retour des séries policières Alertes (lundi 21 h dès le 18 septembre) et Portrait-robot (mardi 21 h dès le 12 septembre), deux rendez-vous chargés de rebondissements et d'adrénaline. Enfin, ce sera l'heure de dire au revoir aux personnages attachants de la saga familiale Les moments parfaits (mercredi 20 h dès le 13 septembre), qui vivront leur dernière saison.

Du côté des séries américaines, Le bon docteur reprend du service pour une sixième année, les jeudis, à 21 h, dès le 28 septembre, et la nouvelle série FBI : la recrue arrive les vendredis, à 20 h, dès le 22 septembre.

Des dimanches rassembleurs

Pour une troisième saison, l'animateur Guillaume Lemay-Thivierge est toujours aux commandes de l'émission Chanteurs masqués, entouré des enquêteurs Sam Breton, Véronic DiCaire, Anouk Meunier et Stéphane Rousseau. L'émission régulière no 1 au Québec et au Canada, avec 1,8 million de téléspectateurs, sera désormais présentée à 19 h, dès le dimanche 17 septembre, suivie, à 20 h, de Révolution. Pour cette cinquième saison, une nouvelle artiste s'assoit dans le fauteuil des maîtres, la danseuse et chorégraphe Mel Charlot. Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux seront de retour, tout comme Sarah-Jeanne Labrosse.

Des retours attendus

Du lundi au jeudi, à 19 h 30 dès le 11 septembre, l'experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin suivra de nouveaux célibataires en quête d'amour, dans la quatrième saison deSi on s'aimait. Le couple témoin, formé par Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge, sera toujours aux premières loges pour réagir à tout ce qui se passe, à l'image des téléspectateurs.

Une rentrée bien spéciale attend Gino Chouinard puisqu'il animera sa dernière année àSalut Bonjour. Un nouveau collaborateur se joint à l'équipe en semaine, Philippe-Vincent Foisy à l'information. Salut Bonjour sera désormais présentée de 6 h 30 à 10 h 30. Ève-Marie Lortie continuera de présenterSalut Bonjour Weekend, les samedis et dimanches matin. Le Tricheur, animée par Guy Jodoin, qui célébrera sa 2 000e émission, commence le 4 septembre à 18 h 30. La Poule aux œufs d'orrevient dans un tout nouveau décor, toujours présentée les dimanches à 17 h 30 par Sébastien Benoît et Julie Houle. Pour lancer le week-end, Ça finit bien la semaine reprend le collier tous les vendredis, à 19 h, dès le 15 septembre, avec Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil. Enfin, le magazine VLOG, piloté par Dominic Arpin, demeure toujours aussi pertinent pour tout savoir de l'actualité du Web, les dimanches à 18 h 30 dès le 17 septembre.

TVA Nouvelles : toujours la source no 1 d'information

C'est vers TVA Nouvelles que les Québécois se tournent d'abord pour savoir ce qui se passe au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Notamment grâce aux chefs d'antenne Sophie Thibault à 17 h, Michel Jean le midi et Pierre-Olivier Zappa à 22 h, ainsi qu'à une solide équipe de journalistes présente dans toutes les régions. Dorénavant, le public pourra s'informer dès 5 h 30 chaque jour avec l'arrivée à TVA de l'émission Le Québec Matin. Mario Dumont décortiquera toujours l'actualité à 11 h, Félix Séguin proposera d'autres reportages renversants avec son équipe deJ.E, et le magazine économique quotidien À vos affaires reviendra, maintenant animé par Simon Philibert. Plusieurs analystes seront là aussi pour jeter un regard éclairant sur tout ce qui se passe, entre autres Emmanuelle Latraverse et Richard Latendresse, à Washington.

Pour un aperçu et des images exclusives de cette nouvelle programmation, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil accueilleront les têtes d'affiche à La rentrée TVA, le dimanche 10 septembre à 19 h 30.

Un hiver fort en émotions

À l'hiver, Sortez-moi d'ici! mettra au défi neuf nouveaux campeurs dans la jungle du Panama, notamment Rosalie Vaillancourt, Dave Morissette et Sébastien Toutant. L'émission sera toujours animée par Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion, qui accueillera aussi de nouvelles personnalités chez lui, à La vraie nature. Comme l'an dernier, une émission de Noël sera présentée en décembre, avant la réouverture du chalet après les Fêtes. Toujours animée par Charles Lafortune,La Voix célébrera sa 10e saison avec l'arrivée de deux nouvelles coachs, France D'Amour et Roxane Bruneau, aux côtés de Corneille et Mario Pelchat. TVA mettra aussi la table pour l'adaptation du succès mondial MasterChef. La plus grande compétition culinaire de la planète opposera des passionnés de cuisine qui ne travaillent pas en restauration et qui tenteront d'impressionner les juges pour remporter le grand prix de 50 000 $.

« À l'heure où les défis sont toujours plus grands pour notre industrie, TVA est fière de demeurer la première antenne vers laquelle les téléspectateurs québécois se tournent pour s'informer et se divertir. Grâce à une nouvelle programmation extrêmement riche et diversifiée, l'année télé qui commence s'annonce rassembleuse et haute en émotions. », confie Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.