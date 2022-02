TVA : Patrick Huard quitte son condo le 7 avril prochain et La Tour revient pour une 3e saison

Le jeudi 17 février 2022

TVA

Montréal, le 17 février 2022 - Patrick Huard a annoncé ce soir, à La Tour, qu'il quittera l'émission à la fin de la saison en cours. Lui qui souhaitait remettre à la mode les discussions franches et respectueuses où toutes les opinions sont les bienvenues, on peut lui dire mission accomplie! En deux ans, il aura échangé avec plus de 550 personnalités, présenté 204 monologues d'ouverture dans autant d'émissions, servi plus de 400 cocktails de toutes sortes à ses invités et mangé plus de 10 kilos de Ringolos ! Le public, au rendez-vous depuis le début de l'aventure, a fait de cette émission un succès en rejoignant 2,5 millions de téléspectateurs* chaque semaine. C'est donc avec un pincement au cœur, mais une grande fierté que Patrick quittera La Tour le 7 avril prochain.

« Ce projet aura été une expérience humaine extraordinaire et m'aura permis de faire de multiples rencontres enrichissantes! Je quitterai avec un bagage énorme de nouvelles connaissances. Tout au long des deux saisons, la générosité, l'écoute et l'ouverture de mes invités m'ont fasciné. À chaque discussion, j'ai aussi senti le public tout près, comme s'il était assis avec nous dans le salon. Ces rendez-vous quotidiens avec mes invités et les téléspectateurs vont me manquer c'est certain. Mais après de longues réflexions, je me suis rendu compte que je m'ennuyais de raconter des histoires inventées. C'est donc avec le cœur serré, mais la tête pleine d'idées que je retourne à mes grandes passions : l'écriture, le jeu et la réalisation. Merci d'avoir si généreusement permis à nos « salons » de se fusionner à tous les soirs. Je vais savourer chacune des émissions à venir jusqu'au 7 avril. On se retrouvera bientôt, différemment » a commenté Patrick Huard.

Condo à vendre et retour de La Tour pour une 3e saison

Le condo de Patrick Huard à La Tour est donc désormais à vendre! Ce magnifique lieu, témoin de nombreuses soirées mémorables, remplies de belles discussions et de prestations musicales exceptionnelles trouvera sûrement preneur rapidement. Suivez La Tour, du lundi au jeudi à 19 h, pour être témoin des prochaines rencontres de Patrick et découvrir qui animera la saison prochaine!

« Avec La Tour, Patrick a participé à l'élaboration d'un concept unique qui obtient un grand succès dans un créneau où la concurrence est forte. Les Québécois en ont fait leur incontournable rendez-vous quotidien parce que les rencontres entre Patrick et ses invités leur permettent de les découvrir autrement, de les entendre sur des sujets qui les interpellent. Une formule où ils se reconnaissent et qui reviendra pour une 3e saison » Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

« Artiste qui s'investit à l'extrême, l'implication de Patrick dans ce projet nous a démontré une fois de plus la multiplicité et l'étendue de ses talents. Durant deux ans, nous avons assisté à une grande classe de maître sur la générosité, la curiosité et une sincère empathie envers tous ses invités. C'est certain qu'il sera toujours chez lui à La Tour, qu'il aura toujours son petit pied à terre » ajoute Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, Québecor Contenu.

Qui emménagera dans le condo pour la prochaine saison de La Tour à TVA? C'est à suivre…

*Source : Numeris, Québec franco, 3 janvier au 3 février 2022, Lu-Je 19h-19h30, 2+, A25-54