Le jeudi 16 septembre 2021

TVA

RETOUR EN FORCE DES GRANDES SOIRÉES DE VARIÉTÉS DU DIMANCHE À TVA

CE DIMANCHE : PREMIÈRE DE CHANTEURS MASQUÉS ET DE LA TROISIÈME SAISON DE RÉVOLUTION !

Montréal, le 16 septembre 2021 - Les téléspec tateurs de TVA en auront plein la vue tous les dimanches soir cet automne! Le tout débute le 19 septembre avec la grande première flamboyante de Chanteurs masqués à 18 h 30, produite par Productions Déferlantes, suivie du retour éblouissant de Révolution à 19 h 30, produite par Fair-Play. Deux émissions des plus attendues, enregistrées devant public sur les plus grands plateaux de télé et produites en collaboration avec Québecor Contenu.

« TVA propose Chanteurs masqués et Révolution, deux rendez-vous incontournables de l'automne, rassembleurs et de grandes envergures! Les téléspectateurs seront plus que jamais divertis lors de ces variétés pour toute la famille, où ils trouveront plaisir à échanger, à tenter de deviner qui sont les chanteurs masqués et à admirer l'impressionnant talent des danseurs de Révolution. Indéniablement, les soirées télé du dimanche des Québécois seront sous le signe du divertissement! » confie Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

Chanteurs masqués à 18 h 30 : réussirez-vous à les démasquer?

Des personnalités cachées sous leur costume spectaculaire chantent à tour de rôle sur le grand plateau de ce nouveau variété, animé avec fougue par le dynamique Guillaume Lemay-Thivierge. Qu'ils soient comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs ou humoristes, leur identité est dissimulée sous un costume des plus extravagants. Les enquêteurs Véronic DiCaire, Marc Dupré, Stéphane Rousseau, Anouk Meunier et Sam Breton tentent de trouver, à l'instar de l'animateur et du public en studio, qui se cache sous le costume. L'émission prend alors de véritables allures d'enquêtes! La célébrité qui aura reçu le moins grand nombre de votes de la part du public en studio et des enquêteurs sera démasquée à la fin de chaque émission. Ce dimanche, le public verra les numéros extraordinaires de l'Orignal de métal, du Harfang des noces, de la Déesse chatte, du Blanchon et de L'oiseau! Avec la répartie qui caractérise si bien l'animateur et les enquêteurs, on peut s'attendre à de savoureux moments!

C'est reparti pour une 3e saison de Révolution à 19 h 30!

C'est avec fébrilité que les téléspectateurs attendent le retour de Révolution et ils ne seront pas déçus, car cette nouvelle saison sera des plus spectaculaires! Sarah-Jeanne Labrosse revient pour accompagner les danseurs qui performent devant les maîtres et seuls juges de la compétition, Lydia Bouchard, Jean-Marc Généreux et Les Twins. Depuis ses débuts, la populaire émission a révélé des talents exceptionnels en danse au Québec et ça se poursuit dès dimanche avec de nouveaux candidats possédant un niveau d'excellence tout simplement renversant. Émission coup de cœur des Québécois, elle permet aux danseurs de briller avec son dispositif révolutionnaire de caméras qui offre une prise de vue exceptionnelle sur 360 degrés. Ces danseurs amateurs ou professionnels s'exécutent en solo, duo ou en groupe, devant les maîtres et lors de la grande finale, un grand prix de 100 000 $ est remis au(x) gagnant(s). Ce dimanche débutera la première rondes des auditions, où les danseurs tenteront de se tailler une place dans la compétition.