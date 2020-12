TVA SPORTS | Dave Morissette en direct : la vie après le hockey

Le lundi 7 décembre 2020

Montréal, le 7 décembre 2020 - Dave Morissette en direct accueillera cette semaine quatre anciens joueurs de la LNH qui discuteront de leur carrière après celle sur la patinoire, soit Steve Bégin, Alexandre Tanguay, Mike Bossy, ainsi qu'un invité-surprise jeudi.

En leur compagnie, Dave Morissette repassera les grands moments de leur carrière, suivis de leur transition vers la retraite et de leur nouvelle vie après celle-ci.

Voici l'horaire et les invités pour cette semaine à Dave Morissette en direct :

Lundi 7 décembre, 20 h : Steve Bégin

Choix de deuxième ronde des Flames de Calgary en 1996, Steve Bégin passe aux Canadiens de Montréal lors de la saison 2005-2006. Il évolue ensuite à Dallas, Boston et Nashville, amassant 108 points en 524 rencontres. Blessé lors de la saison 2011-2012, il devient analyste pour TVA Sports avant de retourner à Calgary la saison suivante pour y terminer sa carrière. Il annonce sa retraite en janvier 2014 et décide de terminer ses études secondaires, lui qui avait décroché pour se consacrer au hockey lors de son stage junior avec les Foreurs de Val-d'Or. Il obtient son diplôme en novembre 2018. Depuis, Steve Bégin a été entraîneur-adjoint au sein des Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ, ainsi que copropriétaire d'une entreprise de construction à Trois-Rivières. Il est également un ambassadeur de la persévérance scolaire et un conférencier.

Mardi 8 décembre, 22 h 30 : Alexandre Tanguay

Alexandre Tanguay a évolué deux saisons au sein de l'Océanic de Rimouski où il a amassé 23 points en 97 rencontres. En 2012, l'équipe se rend à la finale de la Coupe du Président. Alexandre Tanguay décide par la suite d'accrocher ses patins et quitte pour une immersion en Espagne avant de compléter un baccalauréat en administration des affaires. En 2016, le petit-fils de Maurice Tanguay, l'un des propriétaires originaux en 1995, a racheté les parts de l'équipe de son grand-père pour devenir, à 22 ans, copropriétaire, gouverneur et président du conseil d'administration de la formation du Bas-Saint-Laurent qui a vu plusieurs joueurs-étoiles y évoluer, incluant Vincent Lecavalier, Brad Richards, Sidney Crosby et Alexis Lafrenière.

Mercredi 9 décembre, 21 h : Mike Bossy

Tout premier choix au repêchage de 1977 par les Islanders de New York après avoir accumulé 532 points en 263 rencontres avec le National de Laval, Mike Bossy a disputé l'entièreté de ses dix saisons dans la LNH avec la formation newyorkaise. Au sein des Islanders, il a remporté quatre coupes Stanley, en plus d'amasser 1126 points en 752 rencontres. Il est l'un des cinq joueurs dans l'histoire de la LNH à avoir marqué 50 buts en 50 rencontres, exploit réalisé lors de la saison 1980-2981. Il a également remporté le trophée Calder à titre de recrue de l'année en 1978, ainsi que le Conn Smythe comme joueur le plus utile des séries en 1982, et le trophée Lady Bing à trois reprises. Une blessure au dos met toutefois un terme à sa brillante carrière à l'âge de 30 ans, avant d'être intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1991. Par la suite, il participe à des émissions de radio du matin et du midi, devient vice-président d'une compagnie de bâton de hockey, revient dans l'organisation des Islanders dans un poste administratif, et travaille dans les relations publiques de plusieurs entreprises, en plus de débuter une carrière d'analyste à la radio et à la télévision, dont pour les matchs des Nordiques ainsi qu'à TVA Sports.

Jeudi 10 décembre, 21 h : invité-surprise

