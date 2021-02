TVA : SPORTS | Kristopher Letang se joint à l'équipe des balados de TVA Sports

Le jeudi 18 février 2021

TVA SPORTS

Il participera avec Renaud Lavoie à l'un des cinq nouveaux balados hebdomadaires de la chaîne sportive

Montréal, le 18 février 2021 - Le défenseur des Penguins de Pittsburgh et double champion de la Coupe Stanley Kristopher Letang se joindra au journaliste Renaud Lavoie pour la présentation hebdomadaire du nouveau balado de TVA Sports intitulé Lavoie & Letang.

À chaque mercredi à compter du 24 février, Renaud Lavoie et Kristopher Letang traiteront de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey vue notamment par celui qui a disputé jusqu'ici près de 1000 matchs dans la LNH.

Lavoie & Letang est l'un des cinq nouveaux balados de la chaîne sportive maintenant disponibles par le biais du site Internet de TVA Sports au www.tvasports.ca/balados.

« TVA Sports est très heureux d'ajouter un autre collaborateur de renom au sein de son équipe hockey avec l'ajout de Kristopher Letang. Ces balados s'inscrivent dans le virage stratégique de TVA Sports annoncé il y a quelques mois. En développant davantage de contenu numérique, la chaîne sportive s'enligne pleinement sur les habitudes et le profil des consommateurs de sports d'aujourd'hui. Grâce à nos balados mettant en vedette non seulement nos talents mais également des collaborateurs externes, TVA Sports ajoute un complément de choix à la couverture traditionnelle des nouvelles sportives et ce, pour le plus grand bénéfice des amateurs de sport », a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu.

Les amateurs de sports peuvent également écouter les balados suivants de TVA Sports :

La dose

Tous les matins en semaine

Animé par Jean-Philippe Bertrand, ce balado quotidien de 30 minutes traite de l'actualité de la veille et de celle à venir en compagnie d'invités et d'analystes qui la commente. Enregistré après chaque soirée d'action dans les différentes ligues professionnelles, La dose est le premier balado sportif produit quotidiennement au Québec.

Twitter : https://twitter.com/LaDose_TVA

__

Du champ gauche

Tous les lundis

Le descripteur de TVA Sports Denis Casavant traite de l'actualité de tous les sports et ligues qui le passionnent, incluant la LNH, la NFL, la MLB, la NBA, le sport collégial américain et autres.

Twitter : https://twitter.com/baladoduchamp7

__

Sur la passerelle

Tous les jeudis

Le descripteur et l'analyste des matchs des Canadiens de Montréal à TVA Sports, Félix Séguin et Patrick Lalime, discutent à tous les mercredis de l'actualité du Tricolore et dans la LNH, le tout entremêlé d'anecdotes partagées par l'ancien gardien de but qui a disputé 444 rencontres dans la LNH.

__

Temps d'arrêt

Dès le mois de mars

À chaque semaine dès le début du mois de mars, l'animateur de TVA Sports Louis Jean s'entretiendra avec un acteur de la scène sportive.

__

XI MTL

De retour en mars

Le descripteur et l'analyste des matchs du CF Montréal à TVA Sports, Frédéric Lord et Vincent Destouches, accompagnés de leurs collaborateurs, seront de retour au début du mois de mars pour faire le tour du monde du soccer à chaque semaine, en passant par la formation montréalaise, par l'action dans la MLS et celle de partout sur la planète.

__

Anti-pods de la lutte

Tous les mercredis

En compagnie des animateurs de RAW à TVA Sports, Kevin Raphael et Pat Laprade, suivez l'actualité du monde de la lutte professionnelle.

__

JiC

Tous les soirs en semaine

À la suite de la diffusion de l'émission JiC à TVA Sports à chaque jour en semaine, réécoutez la divertissante émission de Jean-Charles Lajoie en format balado.

Facebook :

https://www.facebook.com/jictvasports/

Twitter : https://twitter.com/jic_tvasports

Instagram :

https://www.instagram.com/jic_tvasports/