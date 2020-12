TVA : SPORTS | La série automobile la plus intense et imprévisible, la Formule E, roulera à TVA Sports

Le mercredi 16 décembre 2020

LA SÉRIE AUTOMOBILE LA PLUS INTENSE ET IMPRÉVISIBLE,

LA FORMULE E, ROULERA À TVA SPORTS

Charles-Antoine Sinotte et Bertrand Godin seront à l'animation

Montréal, le 16 décembre 2020 - Le Championnat du monde ABB FIA de Formule E, la série de course automobile entièrement électrique qui se prépare en vue de sa septième saison, s'ajoute à la riche programmation de TVA Sports. En effet, la chaîne sportive devient le diffuseur francophone exclusif au Canada et ce, grâce à une entente de trois ans.

Ce circuit de sport automobile, qui connaît en ce moment une croissance inégalée, donne lieu à des courses intenses et imprévisibles au cœur de villes iconiques comme Santiago, Mexico, Rome et Paris. Lors de ses six premières saisons, la Formule E a couronné cinq champions différents, en plus de 17 gagnants dans 69 courses.

Charles-Antoine Sinotte assurera la description, en compagnie du pilote automobile Bertrand Godin à l'analyse. La première saison de la Formule E donnant lieu à un Championnat du monde débutera avec la présentation de deux courses à Santiago, au Chili, les 16 et 17 janvier.

« À l'aube de notre première saison de Championnat du monde de la FIA, nous visons à élargir autant que possible notre auditoire », souligne Aarti Dabas, chef des médias de la Formule E. « Voilà pourquoi nous sommes heureux d'accueillir TVA Sports à titre de télédiffuseur pour ainsi rejoindre un plus vaste public en Amérique du Nord. Tout comme la Formule E, TVA Sports souhaite promouvoir la mobilité électrique et les technologies durables. Il n'y a pas meilleure plateforme au Canada français que TVA Sports pour présenter nos courses électriques de calibre mondial, ou pour tisser des liens avec un auditoire enthousiaste qui partage notre passion du sport et notre objectif environnemental plus large. »

« TVA Sports est très fière d'ajouter la Formule E à sa longue liste de propriétés de prestige », souligne le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu. « La diffusion d'événements en direct est une priorité pour notre chaîne sportive et nous sommes très heureux d'intégrer la course automobile à notre programmation. La Formule E est un sport qui mérite d'être connu davantage, pour le plus grand plaisir des passionnés de course automobile, de sensations fortes et de développement durable. »

De la puissance à revendre

L'an dernier, malgré une saison écourtée par la pandémie, 24 pilotes de 12 écuries (y compris les prestigieuses Audi, BMW, DS Automobiles, Jaguar, Mahindra, Mercedes, NIO, Nissan et Porsche) ont participé à onze courses. La saison précédente, 13 courses avaient été présentées à Hong Kong, Sanya, Rome, Paris, Monaco, New York et Berne, devant plus de 411 millions d'auditeurs télé autour du monde.

Le jour même d'une course, les pilotes prennent part à deux séances d'entraînement et une séance de qualification, avant la tenue du E-Prix d'une durée de 45 minutes, où ils peuvent alors atteindre une vitesse de 280 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.

Lors de la course, ils ont à leur disposition la fonction « MODE ATTAQUE » leur donnant une puissance supplémentaire pendant une période de temps limitée. De plus, lors de la semaine qui précède le départ, les partisans peuvent influencer la course en attribuant à cinq pilotes un « FANBOOST », soit une poussée d'énergie supplémentaire utilisable pendant cinq secondes au cours de la seconde moitié de la course.

L'an dernier, le Portugais António Félix Da Costa a ravi le championnat à son coéquipier de l'équipe DS TECHEETAH, le Français Jean-Éric Vergne.

Depuis ses débuts, la Formule E a accueilli au volant de ses voitures une panoplie de pilotes reconnus, y compris Lucas di Grassi, Sebastien Buemi, Stoffel Vandoorne, Andre Lotterer et le Québécois Jacques Villeneuve, qui a participé à quelques courses de la saison 2015-2016.

Une plateforme carboneutre pour les véhicules électriques

La Formule E est également le premier sport à atteindre la neutralité carbone nette depuis sa création, grâce à une évaluation efficace de sa production de carbone, à la priorisation de la réduction des émissions, ainsi qu'à la compensation des émissions inévitables.

La Formule E se veut également beaucoup plus qu'un événement sportif. En effet, c'est un banc d'essai de nouvelles technologies pour les véhicules électriques, en vue de contribuer au développement de leur production et à leur essor sur nos routes.

Le calendrier complet de la saison 2021 sera dévoilé par étapes. La prochaine série de courses devrait être annoncée au début de 2021.

Disponible sur TVA Sports direct

La programmation de TVA Sports est également disponible sur TVA Sports direct, la plateforme de diffusion en continu accessible sur tous les écrans (télé, téléphone intelligent, tablette, ordinateur) via une connexion Internet. Pour s'abonner, consultez le www.tvasportsdirect.ca.