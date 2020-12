TVA : SPORTS | Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse se joignent à TVA Sports

Le jeudi 10 décembre 2020

TVA SPORTS

Renouvellement de contrat pour Louis Jean et Michel Godbout,

et ajout d'un troisième ancien des Canadiens : Alexandre Picard



Montréal, le 10 décembre 2020 - TVA Sports ajoutera de la jeunesse et l'expérience de deux anciens joueurs des Canadiens de Montréal au sein de son équipe hockey des matchs du Tricolore le samedi soir alors que Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse se joignent à la chaîne sportive, à la suite de la signature d'une entente de plusieurs années.

« TVA Sports est très heureuse de bonifier la présentation des matchs des Canadiens sur ses ondes avec l'arrivée de ces deux jeunes et anciens porte-couleurs des Canadiens de Montréal, a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu. Dans l'uniforme du CH, ces deux Québécois se sont illustrés par leur présence et leur énergie, mais aussi par leur lien de proximité avec les partisans. Nous avons donc très hâte d'amorcer cette nouvelle saison du Tricolore avec cette vision et une équipe reflétant la réalité du hockey d'aujourd'hui. »

« C'est tout un honneur d'être à TVA Sports et de pouvoir commenter sur ce qui nous passionne depuis tant d'années et ce, lors du rendez-vous sportif de la semaine au Québec : les matchs des Canadiens le samedi soir, a dit Guillaume Latendresse. De sentir que l'on peut faire la différence et de parler de l'équipe qui nous a tant donné est également un privilège, tout comme celui de travailler avec mon ami et partenaire d'affaires. »

« Lorsque ces opportunités se sont présentées de travailler au sein d'une puissante équipe telle que TVA Sports et ce, avec Guillaume le samedi soir pour donner notre opinion sur les matchs des Canadiens, c'était clair dans ma tête que je venais de trouver mon après-carrière », a relaté Maxim Lapierre, qui sera d'ailleurs à JiC ce soir à 17 h et à Dave Morissette en direct à 21 h dans le cadre de la semaine thématique portant sur la vie après le hockey.

C'est ainsi l'expérience de près de 1000 rencontres dans la LNH, dont plus de 500 avec les Canadiens, ainsi qu'au sein de cinq autres formations dans la LNH et en Europe, que TVA Sports ajoutera au sein de son équipe.

L'animateur Louis Jean, qui a également renouvelé son contrat pour plusieurs saisons avec TVA Sports, accueillera ainsi Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse les samedis soirs lors des émissions d'avant-match et pendant les entractes des rencontres des Canadiens pour l'analyse des matchs. Il sera également toujours rejoint par le coloré ancien entraîneur-chef des Nordiques du Québec Michel Bergeron pour sa chronique « Sans filet ».

« Je suis honoré de pouvoir poursuivre mon rôle d'animateur et de chef d'antenne à TVA Sports, et même de continuer d'y grandir et ce, en compagnie de mes collègues, a déclaré Louis Jean. Je suis également très heureux de voir la chaîne continuer d'aller de l'avant, d'innover et de se dynamiser, notamment avec l'ajout de Maxim et de Guillaume, deux valeurs sûres charismatiques qui ont joué la « game », qui savent ce que ça représente de revêtir l'uniforme bleu, blanc et rouge, et qui sauront partager leur passion avec non seulement notre équipe, mais également avec les téléspectateurs. »

À la suite des rencontres des Canadiens, Lapierre et Latendresse rejoindront Mike Bossy et Dave Morissette pour une analyse complète à Dave Morissette en direct. Maxim Lapierre sera également analyste lors de d'autres rencontres de la LNH présentées à TVA Sports, diffuseur francophone exclusif, tout en étant un contributeur régulier aux émissions Dave Morissette en direct et JiC.

Deux autres signatures

TVA Sports a également annoncé l'ajout de l'ancien porte-couleurs des Canadiens Alexandre Picard au sein de son équipe d'analystes des matchs de la LNH, en plus d'avoir renouvelé son entente avec Michel Godbout pour plusieurs saisons, lui qui est avec la chaîne sportive depuis les débuts de celle-ci. Les deux seront également des contributeurs réguliers à l'émission Dave Morissette en direct.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe hockey de TVA Sports, a dit l'ancien numéro 45 des Canadiens Alexandre Picard qui a disputé 43 rencontres à Montréal lors de la saison 2010-2011, en plus d'évoluer à Pittsburgh, en Caroline, à Ottawa, à Tampa Bay et à Philadelphie. J'ai hâte de pouvoir partager mes connaissances du hockey avec le public et échanger sur le sujet avec les autres intervenants. »

« Je suis extrêmement heureux de poursuivre la présentation et l'analyse de matchs de la LNH à TVA Sports, a ajouté Michel Godbout, ancien gardien de but au niveau universitaire. Je suis choyé de travailler avec une aussi bonne équipe de collaborateurs motivés qui prend autant de plaisir que moi à analyser les matchs et parler de hockey. »

Disponible sur TVA Sports direct

La programmation de TVA Sports est également disponible sur TVA Sports direct, la plateforme de diffusion en continu accessible sur tous les écrans (télévisions, téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs) via une connexion Internet.

Pour s'abonner, consultez le www.tvasportsdirect.ca.