TVA : SPORTS | Patrice Bernier revient à TVA Sports

Le samedi 20 février 2021

TVA SPORTS

Montréal, le 20 février 2021 - L'ancien capitaine de l'Impact de Montréal Patrice Bernier revient au sein de l'équipe soccer de TVA Sports à titre d'analyste.

Bernier, qui avait occupé un rôle similaire en 2018 et en 2019 à TVA Sports, a annoncé conséquemment aujourd'hui qu'il quittait son poste d'entraîneur-adjoint de la première équipe du CF Montréal. Il conserve toutefois ses fonctions à l'Académie du club à titre de superviseur post-formation, notamment avec l'équipe des moins de 23 ans.

« Je suis très heureux d'être de retour à mon poste d'analyste à TVA Sports, a déclaré Patrice Bernier. La dernière année m'a présenté de nouvelles perspectives qui m'ont fait réfléchir sur mon cheminement et ma vie familiale et qui m'ont amené à prendre une décision et à en informer le club. J'aimerais évidemment remercier l'équipe et je suis très content de rester impliqué dans le développement au sein du CF Montréal, tout en conciliant cette carrière d'analyste à la télévision. J'ai bien hâte d'explorer les nouvelles facettes de mon sport préféré et de continuer ce défi que j'ai grandement apprécié lors de mon premier passage à TVA Sports et que je suis très fier de poursuivre. »

« Nous respectons la décision prise par Patrice dans ce contexte particulier, a déclaré le président et chef de la direction du CF Montréal, Kevin Gilmore. Tout en pouvant contribuer au rayonnement de notre sport avec notre partenaire grâce à ses connaissances et son expertise, il continuera de participer au développement de nos jeunes joueurs en conservant ses fonctions dans notre Académie et à nous représenter en tant

qu'ambassadeur. »

« TVA Sports est très heureux d'accueillir à nouveau Patrice Bernier au sein de son équipe soccer, a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu. Les fans de soccer pourront ainsi compter de nouveau sur un autre élément majeur au sein de son équipe de diffusion des matchs de soccer, non seulement pour ceux du CF Montréal et de la Major League Soccer (MLS), mais également en vue de l'Euro 2020 prévu cet été. Son expérience en tant que joueur, notamment sur la scène internationale, de leader en tant que capitaine, approfondie par celle en tant qu'entraîneur au cours des dernières années, saura passionner les partisans de soccer québécois. »

Dans l'équipe du CF Montréal, de la MLS et de l'Euro 2020

Celui qui a marqué 15 buts en plus de 150 rencontres à Montréal dans la MLS sera ainsi analyste aux rencontres du CF Montréal à TVA Sports en compagnie de l'animatrice Frédérique Guay, du descripteur Frédéric Lord et de l'analyste Vincent Destouches, ainsi que pour tous les autres matchs de la MLS à l'affiche sur la chaîne sportive, incluant les séries éliminatoires et les événements spéciaux tels que le Match des étoiles de la MLS.

Il fera également partie de l'équipe de diffusion pour les matchs de l'Euro 2020 en exclusivité francophone à TVA Sports, du 11 juin au 11 juillet prochain.

De plus, Patrice Bernier participera au balado hebdomadaire XI MTL, de retour dès le début du mois de mars et disponible en compagnie des autres balados de la chaîne sportive au www.tvasports.ca/balados.

Disponible sur TVA Sports direct

La programmation de TVA Sports est également disponible sur TVA Sports direct, la plateforme de diffusion en continu accessible sur tous les écrans (télévisions, téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs) via une connexion Internet.

Pour s'abonner, consultez le www.tvasportsdirect.ca