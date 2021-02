TVA : SPORTS | Un gala de boxe tout en puissance le 17 avril à TVA Sports

Le jeudi 11 février 2021

Montréal, le 11 février 2021 - Le samedi 17 avril prochain, Eye of the Tiger Management prendra d'assaut la ville de Québec pour y présenter, pour la première fois depuis plus d'un an, un gala de boxe au Centre Vidéotron. Cet événement présenté par la bière La Queen, Mise-O-Jeu et TVA Sports mettra en vedette les spectaculaires cogneurs David Lemieux (42-4-0, 35 K.-O.) et Simon Kean (19-1, 18 K.-O.). Les duels respectifs de ces deux pugilistes seront diffusés en direct sur les ondes de TVA Sports immédiatement après la rencontre entre les Maple Leafs de Toronto et les Canucks de Vancouver vers les 21 h 30.

'Pour la première fois depuis plus d'un an, les amateurs pourront voir un gala de boxe sur une chaîne de télévision spécialisée incluant des boxeurs de chez nous et des combats de qualité mettant en vedette certains de leurs préférés dont David Lemieux et Simon Kean. Cette soirée, qui se promet riche en émotion, renforcit notre engagement et celui d'Eye of the Tiger Management de présenter de la boxe de qualité aux amateurs de partout au Québec', a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu.

David Lemieux renouera avec l'action à la suite de sa convaincante victoire obtenue par mise hors de combat face à Francy Ntetu (17-4-0, 4 K.-O.) en octobre dernier. Bien qu'il soit reconnu comme l'un des boxeurs les plus expéditifs de la planète, le protégé de Marc Ramsay aura tout un défi à relever alors qu'il affrontera le coriace Polonais, Robert Talarek (24-13-3, 16 K.-O.). Ce dernier est un grand super-moyen muni d'une longue portée, d'une excellente technique ainsi que d'une force de frappe dévastatrice. Talarek est reconnu comme étant un véritable trouble-fête, lui qui a vaincu Patryck Szymanski (20-4-0, 10 K.-O), John Rene (13-3-2, 9 K.-O.), Goekalp Oezekler (21-2-1, 10 K.O.) et Frank Haroche (45-18-5, 17 K.O.), entre autres. Il a aussi offert de remarquables performances face aux deux aspirants mondiaux, Liam Smith (29-2-1, 16 K.O.) et John Ryder (29-5-0, 6 K.O.).

'Nous sommes fiers de pouvoir offrir un gala de boxe au Québec en début d'année 2021. En plus, nous le ferons avec David Lemieux et Simon Kean qui offrent toujours des combats spectaculaires aux spectateurs. Cet événement est une façon fracassante de débuter notre nouvelle entente de trois ans avec notre fidèle partenaire, TVA Sports', souligne le président d'EOTTM, Camille Estephan.

Outre cet affrontement fort prometteur, les téléspectateurs se réjouiront de l'ajout d'une autre finale qui opposera celui que l'on surnomme le « Grizzly », Simon Kean, au très habile Albertain, Stan Surmacz (12-1, 7 K.-O.). Cette bataille qui a dû être reportée à deux reprises en 2020, opposera enfin les deux grands gaillards qui se sont fréquemment côtoyés lors de compétitions en boxe olympique dans le passé. Les deux pugilistes se situent actuellement au premier et troisième rang de la division des poids lourds au Canada et souhaitent y régner pour poursuivre leur carrière au niveau international. Surmacz, qui est surnommé le « Silverback », souhaite venger son compatriote Adam Braidwood (14-2-0, 13 K.-O.) en suivant les traces de Dillon Carman (14-6-0, 13 K.-O.) lorsqu'il croisera le fer avec Kean le 17 avril. Ce duel est d'une importance capitale dans la carrière des deux mastodontes puisqu'il permettra au vainqueur de connaître une ascension considérable dans les classements mondiaux.

Avant la diffusion des derniers combats de la soirée à TVA Sports, une excellente sous-carte sera présentée sur Punching Grace le 17 avril avant les chocs Lemieux/Talarek et Kean/Surmacz. Plus de détails vous seront fournis incessament.

