TVA : STAR ACADÉMIE | Grande première ce dimanche 14 février, 19h

Le lundi 8 février 2021

Groupe TVA

Montréal, le 8 février 2021 - TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes vous donnent rendez-vous ce dimanche14 février, à 19 h, pour le premier grand variété de Star Académie 2021 animé par Patrice Michaud! Une soirée éclatante, émouvante et renversante, à l'image de la saison à venir ! À la suite de la diffusion des deux épisodes du Camp de sélection en janvier,21 candidats extrêmement talentueux de la nouvelle génération ont été choisi pour se retrouver sur la grande scène de ce premier variété. Dix-neuf ont été sélectionnés par le corps professoral et deux par le public lors d'un vote qui s'est déroulé sur T VA+. En un peu plus de 4 jours, près de 250 000 votes du public ont été compilés ! Cette réponse exceptionnelle montre bien à quel point l'engouement pour Star Académie est toujours aussi fort !

Toute la saison, les téléspectateurs devront se prononcer afin de protéger leur coup de cœur, et ça commence dès le premier variété. Parmi les 21 candidats retenus, 12 apprendront en direct qu'ils obtiennent automatiquement leur laissez-passer vers l'Académie. Les 9 autres devront interpréter une chanson dans l'espoir de décrocher l'une des 3 dernières places disponibles. Deux artistes seront élus par le public et le troisième par le corps professoral qui sélectionnera l'ultime Académicien ou Académicienne de la cohorte 2021.

En tout, 15 auteurs-compositeurs et interprètes monteront à bord de l'autobus, direction Waterloo, pour vivre une expérience humaine et musicale inoubliable !

LE VARIÉTÉ

Des dimanches incontournables

Tous les dimanches soirs, le public de TVA peut s'attendre à vivre en direct des performances époustouflantes, en compagnie des grands noms de la musique, sur le plus grand plateau au Canada! La grande liberté du concept de Star Académie entraînera, chaque semaine, les téléspectateurs dans des atmosphères différentes et des mises en scène d'envergure. Les candidats monteront des numéros spéciaux à grand déploiement avec le directeur artistique Mika ou avec certaines professeurs. Gregory Charleset les Académiciens revisiteront avec émotion les immortelles de la chanson québécoise à travers Les chansons de la nation, des chansons inscrites dans le cœur et la mémoire de tout un peuple. Plusieurs nouveautés seront aussi au programme comme le segment Playlist qui, sous forme de thématiques, s'inspirera de la façon dont la musique se consomme aujourd'hui. Évidemment, chaque dimanche, des candidats seront mis en danger et devront impressionner le public et le corps professoral en interprétant une chanson pour garder leur place à l'Académie. Alors que Star Académie met en lumière le talent des jeunes du Québec, TVA et Productions Déferlantes ont décidé de remettre une partie des profits amassés lors de la votation à deux organismes qui viennent en aide aux adolescents et leur entourage : Tel-jeunes et la Fondation Jeunes en Tête. Ces organismes ont comme mission d'aider les jeunes et les outiller face à la détresse psychologique, l'anxiété et la dépression par le biais de la sensibilisation ou de l'intervention.

La solide équipe à la tête des variétés de Star Académie comprend les producteurs exécutifs Benoît Clermont et Jean-Philippe Dion(aussi concepteur de l'adaptation), la productrice déléguée Chantal Lépine, la productrice au contenu Marianne Boulet, la chef au contenu Fanny St-Amand et les réalisateurs Yves Lefebvre et Maxime Bissonnette-Théoret, qui se partageront la tâche. La direction musicale est assurée par Alex McMahon, un des musiciens les plus accomplis, Gregory Charles est également collaborateur au contenu musical et finalement, Team White, le duo gagnant de la première saison de Révolution, signera toutes les chorégraphies.

LE PLUS GRAND PLATEAU TÉLÉ AU CANADA !

Trente-trois jours et 17 camions-remorques ont été nécessaires pour monter le décor de l'imposant plateau de Star Académie. D'une superficie de 6200 pieds carrés, soit l'équivalent de deux scènes de production de spectacle d'aréna bout à bout, il s'agit sans contredit du plus grand plateau de variétés au pays. Celui-ci s'illustre sur 270 degrés afin de permettre un maximum d'angles de prises de vue pour la réalisation et ainsi permettre des numéros spectaculaires ! Le studio comprend notamment 15 caméras, 800 projecteurs d'éclairage, 48 micros sans fil et un impressionnant jeu d'écrans. Situé dans les installations de MELS, à Saint-Hubert, ce lieu immense, rempli de possibilités, prendra vie grâce à la créativité de la directrice artistique et metteure en scène Marcella Grimaux, du metteur en scène Samuel Sauvageau, du concepteur d'éclairages et directeur photo Jonathan Barro, du scénographe Nicolas Ricard et des meilleurs artisans de la télévision.

14 FÉVRIER : DES ARTISTES INVITÉS DE TOUS LES HORIZONS !

À l'image de la nouvelle génération de chanteurs que le public découvrira, cette première sera sous le signe d'une grande fête musicale où tous les genres seront représentés avec la présence, entre autres, de Louis-Jean Cormier, Corneille, FouKi,Les soeurs Boulay, Laurence Nerbonne et Alaclair Ensemble. Dès les premières minutes, l'ouverture en mettra plein la vue avec une prestation à ne pas manquer ! En ce jour de Saint-Valentin, Lara Fabian, Gregory Charles, Ariane Moffatt et les candidats présenteront aussi un numéro touchant regroupant les plus belles chansons d'amour. Un numéro signature soulignera également la force d'être ensemble, unissant tous les styles musicaux, à l'image de la diversité insufflée par les aspirants Académiciens. Enfin, et avec beaucoup de fébrilité, les Académiciens entonneront pour la première fois la chanson thème originale Maintenant et partout, composée par Jérôme 50, Julyan et Hubert Lenoir. Cet hymne dansant, actuel et rassembleur ouvrira et clôturera chaque variété par la suite. Le titre sera lancé dès le 17 février, sous l'étiquette Musicor, dans les radios et sur les plateformes numériques.

L'ESCOUADE STAR ACADÉMIE

Composée de Mathieu Dufour, Mélissa Bédard et Pierre-Yves Roy-Desmarais, l'Escouade Star Académie sera les yeux de tous à l'extérieur des studios. Ils iront à la rencontre des familles et des gens du public pour voir l'impact de Star Académie sur le terrain. L'Escouade réserve des surprises chaque semaine pour les candidats en danger. Comme première mission, le trio présentera au public sa visite à Waterloo, histoire de lui faire découvrir l'intérieur de l'Académie avant l'arrivée des nouveaux locataires. Les trois complices testeront les lieux pour s'assurer que les Académiciens ne manqueront de rien. L'Académie est située dans le magnifique Manoir Maplewood à Waterloo, l'un des plus beaux lieux historiques des Cantons-de-l'Est. Complètement rénové ces dernières années, l'endroit a bénéficié de la touche magique de la directrice artistique Danielle Labrie et de son équipe. Pour des raisons sanitaires, le passage de l'Escouade aura été filmé plusieurs jours avant l'arrivée des Académiciens.

LA QUOTIDIENNE

Dès le lendemain de ce premier variété, le 15 février, les téléspectateurs ont rendez-vous pour La quotidienne de Star Académie, présentée du lundi au jeudi, à 19 h. Quatre soirs par semaine, ils apprendront à mieux connaître les Académiciens et les verront s'épanouir comme artistes à travers le riche programme de l'Académie. Le contenu de La quotidienne sera avant tout axé sur l'apprentissage et la création, avec une facture documentaire.

Cette nouvelle génération sera guidée par les plus grands ! En plus de la directrice Lara Fabian, qui sera très présente à leurs côtés, et du directeur artistique Mika, qui passera trois semaines à Waterloo pour monter des cartes blanches éclatées pour quelques variétés, les jeunes artistes seront entourés par des professeurs de haut calibre : Gregory Charles, Ariane Moffatt, Xavier Dolan, Anne Dorval, Pepe Muñoz, Yannick Nézet-Séguin et Marc Séguin. Des invités inspirants viendront également à leur rencontre durant la saison.

UNE SEMAINE TYPE À L'ACADÉMIE

Un écart de 24 h sépare ce qui se déroule à l'Académie et ce que les téléspectateurs voient lors de la diffusion des quotidiennes. La semaine à Waterloo commence avec le traditionnel post mortem où la directrice revient sur les moments forts du variété avec les Académiciens et sur les choses à travailler pour s'améliorer. Après avoir analysé les performances de chacun, elle déterminera quels candidats et candidates devront se présenter en évaluation devant le corps professoral le lendemain, où certains seront mis en danger. L'alternance gars/fille est chose du passé ! Désormais, tout le monde peut se retrouver en danger chaque semaine.

Le reste de la semaine, les Académiciens suivront leurs cours, ils apprendront à mieux se connaître, feront des rencontres marquantes et profiteront d'un environnement unique. Grande nouveauté à l'Académie : le Lab musical, un lieu de création à la fine pointe de la technologie où les Académiciens pourront créer, se laisser inspirer, travailler sur leurs acquis et enregistrer une chanson de A à Z.

La réalisation de La quotidienne est assurée par Guillaume St-Arnaud, entouré des réalisateurs à la captation Jill Niquet-Joyal, Iliade Poulin et Guillaume Rainville, de la productrice déléguée Isabelle Nault et du chef au contenu Samuel Beauchemin.

UNE PREMIÈRE : L'ACCÈS AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Pour une première fois dans l'histoire de Star Académie, un cellulaire sera remis à chaque Académicien afin de prendre contact avec le public et suivre ses réseaux sociaux, un incontournable pour les artistes d'aujourd'hui qui utilisent ceux-ci quotidiennement pour rejoindre leur public et faire la promotion de leurs diverses activités. Les périodes d'utilisation seront encadrées et supervisées à des moments précis, notamment le dimanche soir pour leur permettre de prendre connaissance des commentaires du public à la suite du variété. À compter de la deuxième semaine, ils pourront créer du contenu pertinent, en faire la publication, voir les réactions et en tirer des apprentissages. Les candidats en danger pourront même s'adresser directement au public pour les inviter à se mobiliser afin qu'ils votent pour eux. Cet ajout important permettra également de conscientiser le téléspectateur sur l'impact des commentaires sur les réseaux sociaux et, par le fait même, préparera les artistes à leur nouvelle vie publique à leur sortie. Comme le veut la tradition à l'Académie, les Académiciens disposeront aussi d'une minute chaque jour pour parler à un membre de leur famille.

ENCORE PLUS DE CONTENUS EXCLUSIFS SUR TVA+

Ceux qui désirent en voir plus pourront se tourner vers T VA+ où certains cours seront diffusés en intégralité chaque semaine. On y trouvera aussi plusieurs tranches de vie inédites des Académiciens, les prestations des variétés, les épisodes d'Emmène-moi partout !,le balado de Star Académie, animé par Bryan Audet (également disponibles sur QUB radio), ainsi que les émissions complètes, qui demeureront toutes accessibles gratuitement jusqu'à la fin de la saison.

LE GRAND PRIX

325 000 $ EN ARGENT POUR LES ACADÉMICIENS

Les auteurs-compositeurs et interprètes de Star Académie repartiront avec un montant total record de 325 000 $ en argent, en plus de nombreux autres prix ! D'abord, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, les 15 Académiciens recevront automatiquement une contribution de soutien à l'artiste de 10 000 $ en argent, offerte par QUB musique, et ce, peu importe la durée de leur séjour. Cette somme cumulative de 150 000 $ souligne bien l'importance que QUB musique accorde aux créateurs et à la musique d'ici. Lors de la grande finale, le public couronnera le grand gagnant de Star Académie 2021 qui remportera la bourse Qualinet d'un montant exceptionnel de 125 000 $ ! Le second finaliste recevra 50 000 $ en argent comptant offerts par TVA et Productions Déferlantes.

Star Académie rassemblera toutes les générations autour de la musique et de la relève d'ici. Un hiver et un printemps lumineux vous attendent dès ce dimanche14 février, 19 h, à TVA!