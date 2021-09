TVA : STAR ACADÉMIE | Guylaine Tremblay devient professeure d'interprétation à l'Académie!

Le mercredi 8 septembre 2021

TVA

Montréal, le 8 septembre 2021 - Le corps professoral de Star Académie a le bonheur d'accueillir comme professeure d'interprétation l'une de nos plus grandes comédiennes : Guylaine Tremblay. Coup de cœur du public et de la scène artistique depuis des années, comme en témoignent ses 23 prix Artis (dont 10 comme personnalité féminine de l'année) et ses 9 Gémeaux, l'actrice chouchou du Québec sera présente chaque semaine à l'Académie pour donner son cours.

La carrière de Guylaine Tremblay est impressionnante. Excellant autant dans le drame que l'humour, elle a touché à toutes les facettes de son métier : le cinéma, le théâtre, la télé, la radio, la tournée… Comme prof à l'Académie, elle s'appuiera sur sa riche expérience pour aider les Académiciens à créer un lien authentique avec le public, à comprendre l'émotion qui habite leurs chansons, à occuper la scène et à devenir tout simplement de meilleurs interprètes. Grande fan de Star Académie depuis la première édition, Guylaine sera aussi aux côtés de Lara Fabian et Gregory Charles lors de l'évaluation des candidats chaque semaine et sur le plateau du variété les dimanches soirs.

« Moi, le talent, ça m'émeut! Surtout quand il est accompagné de passion, de courage et de dur labeur. C'est pour toutes ces raisons que je suis une fidèle téléspectatrice de Star Académie depuis le tout début. Je suis infiniment privilégiée d'accompagner tous ces jeunes dans leurs rêves! », déclare Guylaine Tremblay.

DÉBUT DES AUDITIONS VENDREDI ET AJOUT DE SUPPLÉMENTAIRES

C'est dans deux jours, ce vendredi 10 septembre, que sera donné le coup d'envoi tant attendu des Auditions de Star Académie 2022. Toute la fin de semaine, à l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal, l'équipe accueillera les chanteurs de 16 à 30 ans qui souhaitent entrer à l'Académie, faire briller leur talent et vivre l'expérience d'une vie. Pour participer, les aspirants chanteurs doivent absolument prendre rendez-vous au préalable sur le site staracademie.ca.

Les jeunes artistes se manifestent en grand nombre si bien que deux dates supplémentaires s'ajoutent aujourd'hui pour permettre à plus de candidats de se faire entendre, les 9 et 10 octobre prochains, à Montréal.

AUDITIONS 2022 : PASSEPORT VACCINAL EXIGÉ

Dans les derniers jours, le gouvernement a fait l'annonce que le passeport vaccinal allait désormais être nécessaire pour prendre part à certaines activités non essentielles. Les activités de Star Académie, dont les Auditions, sont visées par ces mesures. TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes rappellent que tous les chanteurs qui souhaitent prendre part aux Auditions devront présenter la preuve qu'ils sont adéquatement vaccinés avant de se rendre devant les juges. L'application VaxiCode sera utilisée pour vérifier le statut vaccinal de tous les candidats dès leur arrivée. Avec l'ajout de ces dates supplémentaires, ceux qui n'ont reçu qu'une dose de vaccin disposent donc d'un mois de plus pour se conformer à ces exigences. Ceux et celles qui souhaitent participer aux Auditions, mais qui ne pourraient être adéquatement vaccinés dans les délais requis, sont invités à communiquer par courriel avec la production à l'adresse auditions@staracademie.ca.



Pour plus d'informations sur le processus d'audition, consultez le staracademie.ca.