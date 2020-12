TVA : STAR ACADÉMIE | Jéröme 50, Julyan et Hubert Lenoir signent la première chanson thème originale Star Académie !

Le lundi 30 Novembre 2020

TVA

Montréal, 30 novembre 2020 - TVA, Québecor Contenu, Musicor Disques et Productions Déferlantes ont le plaisir d'annoncer que Jérôme 50, Julyan et Hubert Lenoir signent la toute première chanson thème originale de Star Académie. C'est au terme d'un appel lancé par l'équipe de production et Musicor auprès de plusieurs artistes québécois que ce groupe de musiciens dans la vingtaine, dont certains sont déjà bien connus du public québécois, s'est rassemblé pour donner naissance à Maintenant et partout.

Aux côtés de Robert Robert (producteur et arrangeur), et Marius Larue (producteur et arrangeur), ils ont créé cet hymne lumineux, franchement moderne, et dont le texte évoque l'impact de la musique dans nos vies. À quel point elle nous anime, nous unit, nous fait du bien et nous garde vivants !

Parmi toutes les propositions reçues, le choix a été difficile, mais celle-ci a séduit l'équipe dès sa première écoute. Un chant rassembleur et contagieux, créé par des auteurs et musiciens issus de la nouvelle garde artistique québécoise et qui représentent le genre d'artistes que nous retrouverons dans cette nouvelle édition de Star Académie.

Interprétée par les Académiciens, Maintenant et partout sera entendue pour la première fois lors du premier variété de la saison, le 14 février prochain à 19 h. Le titre sera ensuite lancé, sous l'étiquette Musicor, dans les radios et sur les plateformes numériques, et ouvrira chacun des variétés du dimanche.

CRÉDITS DE LA CHANSON :

PAROLES : Hubert Lenoir, Jérôme 50

MUSIQUE : Hubert Lenoir, Julyan

ARRANGEMENTS : Hubert Lenoir, Julyan, Marius Larue, Robert Robert

SON : Marius Larue

L'ANNÉE STAR ACADÉMIE DÉBUTE DÈS JANVIER !

LE CAMP DE SÉLECTION : DIMANCHES 17 ET 24 JANVIER 2020 19 H

LE VARIÉTÉ : DIMANCHE 19 H, DÈS LE 14 FÉVRIER 2020

LA QUOTIDIENNE : DU LUNDI AU JEUDI 19 H, DÈS LE 15 FÉVRIER 2020