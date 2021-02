TVA : STAR ACADÉMIE | Sabrina Cournoyer, Bryan Audet et Valérie Chevalier rejoignent la grande famille

Le jeudi 4 février 2021

Groupe TVA

Montréal, le 4 février 2021 - En plus des grands variétés du dimanche soir, présentés en direct dès le 14 février, et de La quotidienne, diffusée du lundi au jeudi dès le 15 février, Star Académie proposera chaque semaine plusieurs autres rendez-vous spéciaux à ne pas manquer sur T VA+ et QUB radio.

EN DIRECT CHAQUE DIMANCHE SOIR SUR QUB RADIO

Tous les dimanches soirs, QUB radio diffusera simultanément partout au Québec les grands variétés de la saison. Une programmation spéciale en direct permettra aux auditeurs de vivre la frénésie de Star Académie et de réagir à ce qui se passe.

Dès le 14 février, à 18 h 30, Sabrina Cournoyer retrouvera les auditeurs pour L'avant Variété de Star Académie. Elle mettra la table pour le programme de la soirée à venir et fera un retour sur les moments forts de la semaine des Académiciens. Au menu : des invités, des entrevues, des discussions avec les fans, des prédictions et des exclusivités. Lors des pauses publicitaires des variétés, Sabrina échangera aussi avec le public pour obtenir ses impressions sur les numéros que l'on vient de voir. C'est un rendez-vous en ligne sur le site qub.radio.

STAR ACADÉMIE SUR QUB MUSIQUE

Qu'il s'agisse des chansons originales des prestations entendues lors des variétés, des performances des candidats en danger ou des listes de chansons préférées des candidats, du contenu musical pour tous les goûts sera mis de l'avant sur QUB musique pour accompagner le public tous les jours de la semaine.

EMMÈNE-MOI PARTOUT ! LE BALADO DE STAR ACADÉMIE, ANIMÉ PAR BRYAN AUDET

La musique sera abordée sous toutes ses formes chaque semaine avec la rencontre d'artistes en lien avec l'environnement de Star Académie. L'animateur et ex-Académicien Bryan Audet est curieux de savoir comment la musique s'est présentée dans leur existence et comment elle a teinté leur vie jusqu'à aujourd'hui. Quelles ont été les premières étincelles, les premières expériences, les personnes marquantes, les cours, les chansons, les disques, les spectacles, les rencontres et les succès déterminants derrière ces artistes ? Quelles sont aussi les nouvelles influences qui les allument aujourd'hui ? Ces rencontres permettront de tracer un parallèle entre ce que vivent les Académiciens et ce que vivaient, à leur âge et à leurs débuts, les artistes établis qui les entourent à l'Académie. La diversité des parcours permettra de réaliser qu'il n'y a pas de formule magique vers la réussite. Avant tout de la passion, du talent, des gens qui croient en ce talent, beaucoup de travail et une bonne étoile ! Réalisé par Bastien Gagnon-Lafrance et produit parProductions Déferlantes, Emmène-moi partout ! Le balado de Star Académie sera disponible tous les jeudis, dès le 18 février, sur T VA+ et sur QUB radio.

LE TOUT PETIT TALK-SHOW DE STAR ACADÉMIE, ANIMÉ PAR VALÉRIE CHEVALIER

Trois fois par semaine, du mardi au jeudi, dès le 23 février, sur T VA+, exclusivement pour les clients Mobilité de Vidéotron, Valérie Chevalier recevra les Académiciens en grand... dans leur propre maison ! Malgré le titre de l'émission, aux yeux de l'animatrice, rien ne sera « petit » dans ce « tout petit talk-show ». Avec beaucoup d'humour et d'autodérision, elle se la jouera en grand dans son décor modeste, mais clinquant! En reprenant certains codes du talk-show classique, Valérie tentera d'en apprendre plus sur les candidats en provoquant des discussions entre eux et en les mettant au défi. À chaque émission, certains candidats échangeront sur un thème précis qui les oppose (le doyen et la plus jeune, la bataille des régions, les styles musicaux, etc.), en plus de participer à des jeux questionnaires loufoques et de se confier en tête-à-tête dans des segments récurrents tournés dans différents coins de l'Académie. Au-delà du ton humoristique de l'animatrice, Le tout petit talk-show de Star Académie permettra de faire découvrir davantage les Académiciens au public, à travers des conversations authentiques, divertissantes et rafraîchissantes. Valérie Chevalier proposera trois rendez-vous de 8 à 10 minutes chaque semaine, scénarisés par Julien Pelletier, réalisés par François Lachapelle et produits par Productions Déferlantes.