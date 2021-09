TVA : Vidéotron et TVA Sports deviennent partenaires majeurs des Lions de Trois-Rivières

Le jeudi 9 septembre 2021

VIDÉOTRON | TVA SPORTS

Trois-Rivières, le 9 septembre 2021 - Vidéotron et TVA Sports sont fiers d'annoncer un partenariat avec les Lions de Trois-Rivières, la nouvelle équipe de la East Coast Hockey League (ECHL). Dans le cadre de cette importante entente, le nouveau colisée de Trois-Rivières se nommera le « Colisée Vidéotron », alors que TVA Sports agira à titre de diffuseur officiel exclusif des matchs à domicile des Lions de Trois-Rivières, qui entameront sous peu la toute première saison de leur histoire.

Vidéotron, le partenaire officiel des Lions

Vidéotron est fière d'appuyer une propriété régionale comme les Lions en Mauricie. Le Colisée Vidéotron, à la fine pointe de la technologie, deviendra un haut lieu de rassemblement et de divertissement pour toute la région. Inauguré ce dimanche 12 septembre, il hébergera non seulement la seule équipe québécoise à évoluer au sein de la ECHL, mais également plusieurs spectacles ainsi que des événements locaux et communautaires.

TVA Sports, diffuseur officiel exclusif

Au grand bonheur des amateurs de hockey, la chaîne TVA Sports présentera plus de 25 matchs à domicile des Lions de Trois-Rivières cette saison, sans compter des matchs des séries éliminatoires. La couverture débutera dès le match d'ouverture, le 21 octobre prochain, à 19 h, avec la visite des Growlers de Terre-Neuve.

L'équipe de diffusion pour les matchs des Lions sera composée de Justine St-Martin à l'animation, accompagnée de Sébastien Goulet à la description et d'Alexandre Picard à l'analyse.

Les Lions

L'équipe des Lions de Trois-Rivières est menée par l'entraîneur-chef Éric Bélanger et pourra compter sur de nombreux joueurs québécois dans ses rangs. Marc-André Bergeron, qui a notamment joué pour les Canadiens de Montréal, est le directeur général et vice-président opération hockey de l'équipe. Rappelons que la formation est affiliée aux Canadiens de Montréal et au Rocket de Laval.

Citations

« Nous sommes très heureux de nous associer à une entreprise fièrement québécoise qui partagent les mêmes valeurs et dont la collaboration va permettre aux Lions de rayonner dans tout le Québec. » - Mark Weightman, président et chef de la direction des Lions de Trois-Rivières

« C'est avec une grande fierté que Vidéotron et TVA Sports s'allient aux Lions de Trois-Rivières. Par ce partenariat, nous réitérons notre engagement envers l'industrie du sport et du divertissement au Québec. En plus de soutenir et de faire rayonner la relève sportive québécoise, il est également important pour nous de continuer à contribuer à l'essor économique des régions du Québec avec des investissements locaux qui profiteront à l'ensemble des citoyens. » - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

« Que des entreprises québécoises d'envergure comme Vidéotron et TVA Sports s'associent à notre nouveau Colisée prouve que Trois-Rivières possède un atout considérable pour le développement de son tourisme sportif. Grâce au travail du groupe de gestion des Lions, l'organisation ajoute des alliés de taille pour soutenir et promouvoir son projet d'affaires. Les Trifluviennes et Trifluviens ont de quoi être fébriles et empreint de fierté, parce qu'avec ce partenariat majeur, Trois-Rivières rayonnera, une fois de plus, partout en Amérique du Nord! » - Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Plus de 25 matchs diffusés à TVA Sports pour la première saison des Lions.