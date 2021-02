TVA : ZESTE et TVA | Marilou, nouvelle tête d'affiche dès l'automne prochain !

Le lundi 8 février 2021

Groupe TVA

Montréal, le 9 février 2021 - Zeste et TVA sont heureuxd'accueillir dès l'automne prochain sur leur chaîne, Marilouqui sera à la barre d'un nouveau rendez-vous culinaire,Trois fois par jour et vous, produit par Toast encollaboration avec Québecor Contenu. Au programme : desrecettes simples, accessibles, savoureuses et pratiques pourla vie de tous les jours.

Cette série sera diffusée durant 10 semaines à raison d'unedemi-heure hebdomadaire à TVA et sur Zeste, il y en auratrois fois plus ! Les abonnés de la chaîne auront droit à nonpas un, ni deux, mais bien trois épisodes par semaine !

Au cœur de ce nouveau concept :

le publicVous faites face à des défis culinaires ? Pas de soucis, Marilou et son équipe proposeront des recettesqui vous permettront d'être à l'aise en cuisine. Le public sera au cœur de leur inspiration et ils seferont un plaisir de répondre à plusieurs interrogations qui surviennent lors de la préparation d'unplat. Chaque épisode aura un seul objectif : démontrer qu'il est facile de faire de chaque journée unvrai délice, et ce, sans se compliquer la vie ! Des invités se retrouveront aussi en cuisine avec Mariloupour discuter, cuisiner et partager leur passion commune.

À partir de 30 thématiques des plus variées, axées sur l'humain et sa relation avec la nourriture, cettesavoureuse production originale apportera son lot de réconfort et de déculpabilisation. Avec cettenouvelle série, Marilou poursuit sa mission d'aider les gens à transformer leur rapport face à lanourriture et d'offrir des pistes de solutions réconfortantes.

La jeune femme n'a plus besoin de présentation, car depuis 2014 elle met en valeur l'équilibre, lasimplicité et le plaisir de bien manger. Son animation se fera à la manière de Trois fois par jour, soitavec humour, légèreté, et en apportant une attention particulière à l'esthétisme. Bref, Marilou nousfera une fois de plus la démonstration que tout le monde peut cuisiner !

« Transmettre de façon accessible et déculpabilisante la cuisine pour en arriver à préparer des platsbons et appétissants. Voilà, l'essence de ce concept québécois, créé à l'image de Marilou et pour lequelQuébecor Contenu aura le plaisir de collaborer l'automne prochain » déclare Denis Dubois, vice-président contenus originaux, Québecor Contenu.

« Attachante et chaleureuse, Marilou est une véritable ambassadrice de la cuisine, de ses plaisirs et del'art de recevoir. Site web, photos, livres de recettes... Nous sommes fiers qu'elle ait choisi Zeste et TVApour sa première émission culinaire en télévision » ajoute Nathalie Fabien, directrice principale,Chaînes et programmation, Groupe TVA.

Rendez-vous avec Marilou cet automne sur Zeste et TVA !