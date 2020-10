TVA : communiqué de presse

LE PHÉNOMÈNE LOVE ISLAND

PLUS GRAND SUCCÈS DE TÉLÉRÉALITÉ À TRAVERS LE MONDE!

La série sera tournée aux Iles Canaries!

Montréal, le 26 octobre 2020 - Québecor Contenu est fière d'annoncer qu'elle vient d'acquérir le format à sensation d'ITV : Love Island. Adapté dans plus de 18 pays à travers le monde, dont les États-Unis, l'Australie et la France, ce format britannique de rencontres amoureuses est diffusé depuis 2015 sur ITV2.

Un immense succès!

Love Island est l'un des formats les plus populaires au monde. On doit entre autres son succès aux candidats sélectionnés, des jeunes bien assumés, avec des personnalités variées auxquels les téléspectateurs vont rapidement s'attacher. Autre particularité qui en fait un succès retentissant : la série est tournée en temps presque réel, permettant au public, via une application, de modifier à leur guise les intrigues qui se déroulent sous leurs yeux. Le destin amoureux des célibataires est entre leurs mains!

Un concept unique

Des célibataires vivent dans une sublime villa de l'île Grande Canarie pour trouver l'amour et remporter le gros lot. Dès leur arrivée à la villa, les couples se forment en fonction de leurs attirances physiques. Ils doivent trouver un partenaire qui leur permettra de devenir le couple le plus populaire auprès du public. Et, c'est là que réside toute l'originalité du concept. Par le biais de l'application, les téléspectateurs peuvent créer des revirements de situation comme lors des cérémonies d'élimination et même changer les activités prévues au programme pour les couples. Tout est possible! Les candidats n'ont d'autres choix que de se laisser guider par les téléspectateurs.

L'application Love Island

L'application connaît un succès sans précédent. À ce jour, elle a été téléchargée 6,5 millions de fois au Royaume-Uni, permettant ainsi aux téléspectateurs de rester connectés à la villa tout au long de la série et hissant l'émission parmi les sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux anglais. L'application permet aussi aux fans d'organiser des rendez-vous entre les participants et de voter pour déterminer qui pourra rester dans la villa et, en bout de ligne, qui remportera le grand prix.

« Diffusée en temps presque réel, Love Island se démarque des séries de rencontres amoureuses, présentées jusqu'à maintenant, car le public a un véritable rôle à jouer sur l'avenir des candidats. Pas étonnant que ce format britannique est rapidement devenu un phénomène à travers le monde! Nous sommes ravis de le faire découvrir aux Québécois et de poursuivre notre grande collaboration avec ITV Studios, un partenaire d'exception. » déclare Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, Québecor Contenu.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Québecor Contenu pour la réalisation de ce projet d'envergure. Un défi vraiment excitant que nous sommes impatients de concrétiser! » a déclaré Benoit Clermont de Productions Déferlantes.

Maarten Meijs, président, Divertissement international, ITV Studios, ajoute ceci : « Malgré le contexte difficile que nous vivons actuellement, les dernières semaines ont été très fructueuses pour notre succès mondial Love Island. En 2020, le concept a été vendu dans 5 nouveaux pays, et d'autres ententes sont à venir. L'émission demeure une réussite exceptionnelle, comme en témoignent les séries qui viennent de se conclure en Europe et aux États-Unis. Et quelle excellente nouvelle de voir Love Island maintenant au Canada! Nous sommes enchantés de collaborer avec Québecor Contenu pour présenter cette sensationnelle téléréalité de rencontres amoureuses à ses auditeurs. »

La série Love Island sera produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu. Les tournages auront lieu sur l'île paradisiaque de Grande Canarie.