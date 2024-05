TVA+ et TVA Sports direct : maintenant offerts sur Roku

Plus de contenu francophone pour les usagers canadiens de la plateforme

et une possibilité accrue de commandites pour les annonceurs



Montréal - Le 9 mai 2024 - Roku et Groupe TVA annoncent aujourd'hui le lancement de TVA+ sur la plateforme Roku, bonifiant ainsi l'offre de contenu de langue française sur la plateforme Roku au Canada. En effet, TVA+ et TVA Sports direct proposeront aux utilisateurs de Roku une vaste gamme de contenu de divertissement, d'actualités, d'affaires publiques et de sports, y compris des matches de la LNH et de la MLB.

« À l'image de ses auditoires, Roku est multilingue », affirme Mary-Anne Taylor, responsable chez Roku de la distribution du contenu au Canada. « Cet ajout de TVA+ à notre plateforme est donc une excellente nouvelle pour nos clients franco-canadiens, puisqu'ils auront désormais accès à des grands succès télé, y compris des productions québécoises, ainsi qu'à leurs sports préférés et à l'actualité. »

« L'intégration de TVA+ marque une étape significative dans l'expansion et l'accessibilité du contenu de langue française sur d'autres plateformes, telles que Roku. Nous sommes fiers d'offrir aux utilisateurs de Roku la possibilité d'accéder à l'ensemble du contenu de TVA - le réseau le plus regardé au Québec - et de TVA Sports en direct », ajoute Guillaume Ber, directeur principal, Stratégie et diffusion vidéo, Québecor.



« Québecor Expertise Média, qui se donne sans cesse pour mission de repousser les limites de l'industrie et d'agir en tant que pionnière en offrant la commandite d'émissions sur tous les types d'appareils, est enchantée d'avoir travaillé de concert avec Roku afin de proposer en primeur aux annonceurs d'étendre leur visibilité à l'échelle pancanadienne sur cette incontournable plateforme de divertissement », ajoute Patrick Jutras, président de MELS et chef des revenus publicitaires de Québecor et Groupe TVA.

TVA+, la destination numérique de TVA, regroupe tous les contenus originaux les plus populaires au Québec, qui dépassent souvent le million de visionnements. En plus d'accéder à un catalogue de près de 100 films et séries d'ici et d'ailleurs, on y trouve un vaste éventail de productions originales à succès, telles que Révolution, Indéfendable, Alertes, Sorcières et Si on s'aimait, ainsi que des adaptations québécoises, dont La Voix, Sortez-moi d'ici et Chanteurs masqués, le grand rendez-vous familial qui, pour la 3e saison consécutive, demeure l'émission numéro 1 au Canada, toutes langues confondues. Il est également possible de s'y informer par le biais des bulletins de nouvelles de TVA, et d'y découvrir une panoplie d'émissions d'affaires publiques et sportives.



TVA+ comprend TVA Sports direct, disponible avec abonnement à l'un des deux forfaits offerts. TVA Sports en direct est le diffuseur de langue française exclusif de la Ligue nationale de hockey (LNH), y compris les matchs du samedi soir des Canadiens de Montréal et tous les matches des séries éliminatoires. La chaîne présente également des matches des Ligues majeures de baseball (MLB), le tennis de la WTA, l'Omnium Banque Nationale, la Coupe Laver, des galas UFC et bien plus.

Maintenant disponible sur tous les appareils et téléviseurs Roku, TVA+ peut être ajouté à l'écran d'accueil directement via la boutique Channel Store.



À propos de Roku inc.

Roku est le pionnier de la diffusion en continu sur le téléviseur. Nous connectons les utilisateurs au contenu qu'ils

aiment, nous permettons aux éditeurs de contenu d'attirer et de monétiser un grand auditoire et nous offrons aux

annonceurs des capacités uniques pour gagner les consommateurs. Les modèles Roku TVMC, les lecteurs de diffusion

en continu Roku et les appareils audio liés aux téléviseurs sont offerts dans divers pays par l'entremise de la vente au

détail directe et d'accords d'octroi de licence avec les marques de fabricants d'équipement. Les téléviseurs de

marque Roku et les produits Smart Home de Roku sont vendus exclusivement aux États-Unis. Roku exploite

également The Roku Channel, qui propose des divertissements gratuits de qualité, avec un accès exclusif aux

émissions produites par Roku. The Roku Channel est offert aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Royaume-

Uni. Le siège social de Roku est situé à San Jose, en Californie, aux États-Unis.



À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la

télédiffusion, du numérique, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution

internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de

diffusion d'émissions de divertissement, d'information, de sports et d'affaires publiques de langue française en

Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones

et publie plusieurs titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la

Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.



