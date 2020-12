Le mardi 8 décembre 2020

TVA

Montréal, le 8 décembre 2020 - À l'approche d'un temps des Fêtes hors du commun, TVA initie le mouvement de solidarité « On s'appelle » en invitant tous les Québécois à prendre quelques minutes pour appeler des personnes de leur entourage qui se retrouveront seules en cette période importante de l'année.

Afin d'appuyer ce mouvement, plus d'une cinquantaine de personnalités de TVA, TVA Nouvelles, LCN, TVA Sports, des chaînes spécialisées de Groupe TVA et de TVA Publications prendront part à l'initiative. À elles seules, ces personnalités feront plus de 500 appels à des gens séparés de leurs proches durant le temps des Fêtes et espèrent ainsi inspirer tous les Québécois à se joindre à eux afin de créer un élan de réconfort dans toutes les régions.

« En lançant « On s'appelle », TVA souhaite créer un mouvement rassembleur qui servira à propager du bonheur en cette période des Fêtes. Faire un appel est un geste concret qui ne prend que quelques minutes et TVA est résolument engagé à déployer ses ressources afin de créer un véritable mouvement de solidarité et d'empathie partout au Québec. La mobilisation d'une cinquantaine de personnalités de TVA a d'ailleurs été instantanée et on espère qu'elle en inspirera plusieurs autres. Aussi, tous les employés de Groupe TVA sont appelés à participer à ce projet mobilisateur », a affirmé France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA, qui tient à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui contribueront à ce mouvement de solidarité.

NOS PERSONNALITÉS S'IMPLIQUENT !

Par cette initiative, TVA propose aux Québécois d'inscrire un proche isolé qui affectionne notre télé, ses artistes et ses talents, à qui ils aimeraient offrir l'appel d'une personnalité en guise de réconfort. Pour ce faire, il suffit de compléter la fiche d'inscription disponible à l'adresse : onsappelle.ca avant le 18 décembre.