TVA : CHAOS, une série d'une grande intensité !

Le jeudi 22 avril 2021

TVA

Montréal, le 22 avril 2021 - TVA a le plaisir d'annoncer que le tournage de la nouvelle production originale Chaos, composée d'une remarquable distribution, débutera sous peu au théâtre Rialto. D'après une idée de Josélito Michaud, cette série d'intrigues et d'émotions est produite par Amalga (André Dupuy) et Keep it Simple (Josélito Michaud) en collaboration avec Québecor Contenu.

Une série qui frappe fort

Chaos, c'est l'histoire de plusieurs jeunes adultes et de leur entourage, dont la vie bascule littéralement lorsqu'une tragédie survient durant le concert de leur idole INVO. De retour d'une tournée triomphale en Europe, le chanteur offre une dernière performance dans le théâtre où tout a commencé pour lui à Montréal. Ce soir-là, l'innocence de plusieurs survivants volera en éclat. Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? Ces questions, les téléspectateurs se les poseront tout au long du suspense psychologique. Très présente, la musique occupe une place primordiale dans cette série sur fond d'intrigues policières et de coulisses sur la célébrité. D'ailleurs, le grand auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger signe les chansons interprétées par INVO et Yves Aucoin, la conception visuelle du spectacle au Rialto.

L'avant, le pendant et l'après

Grande histoire humaine, Chaos est une série qui frappe, où les émotions se déploient une à une et où l'espoir devient une véritable bouée de sauvetage. Le récit de chacun des personnages est divisé en trois temps pour mieux permettre aux téléspectateurs de découvrir l'avant, le pendant et l'après de cette soirée où tout ce monde est plongé dans un véritable chaos. Le destin frappe, mais il épargne aussi.

Distribution remarquable

Vous connaîtrez la vie de personnages attachants dont les destins seront unis à jamais. Ils sont interprétés entre autres par : Frédérique Asselin, Mélissa Bédard, Christian Bégin, Denis Bernard, Anas Bouslikhane, Pascale Bussières, Claude Despins, Lucas DiTecco, Lévi Doré, Tom-Éliot Girard, Ariel Ifergan, Pier-Gabriel Lajoie, Pierre Lebeau, Sarah L'Italien, Naïla Louidort, Fanny Mallette, Lysandre Ménard, Simon Morin, Henri Picard, Mélanie Pilon, Daniel Thomas et Carla Turcotte.

« TVA est fière de présenter l'automne prochain Chaos, d'après une idée d'un créateur passionné, Josélito Michaud. Par son sujet, cette série dépasse largement son histoire et suscitera des prises de conscience. Chaos s'inscrit dans la même lignée que la série événementielle Pour Sarah et ralliera toutes les générations de téléspectateurs » confie Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

« Nous sommes assurés que cette série coup-de-poing, et saisissante de vérité, suscitera un vif intérêt et plusieurs réactions auprès des téléspectateurs. Le réalisme de Chaos est dû aux textes écrits par une formidable équipe d'auteurs et portés par une talentueuse distribution, qui tiendra chaque semaine le public en haleine » ajoute Denis Dubois, viceprésident contenus originaux, Québecor Média.

Servie par une distribution éclatante, Chaos captivera les téléspectateurs durant 10 semaines. À la réalisation, nous retrouvons Stéphan Beaudoin et les textes sont l'oeuvre de Sylvie Bouchard, Pascale Renaud-Hébert, Josélito Michaud, Anita Rowan, Geneviève Simard et Gabriel Sabourin.

Une série d'une grande intensité : Chaos, à voir cet automne à TVA !