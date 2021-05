TVA : Cette semaine à Si on s'aimait, un nouveau départ pour Brigitte et Carlos !

Le lundi 3 mai 2021

TVA

L'aventure se poursuit à Si on s'aimait avec les participants Brigitte, Sébastien et Guillaume qui entreprennent une expérience unique dans l'oeil du public, afin de comprendre pourquoi ils vivent toujours des relations insatisfaisantes. Cette semaine, Brigitte et Carlos, toujours accompagnés de la sexologue Louise Sigouin, prendront des décisions importantes pour la suite des choses. Brigitte poursuivra l'aventure avec Sylvain, un nouveau partenaire, et Carlos fera la rencontre de Catherine. À partir de cette semaine, c'est donc la vie de 4 duos que nous suivrons; une nouveauté dans le concept de Si on s'aimait. Du côté de Guillaume et d'Amélie, ils continuent de travailler sur leur relation afin de déterminer si l'intérêt est bien présent pour des présentations familiales à venir. Toujours très ouverts, Sébastien et Gabriel

apprennent à être en relation et profitent de leurs moments lors de plusieurs activités.

Si on s'aimait, du lundi au jeudi, 19 h à TVA !

PSSST...Le livre Si on s'aimait - Tome 2, un pas de plus vers l'autonomie affective de Louise Sigouin publié aux Éditions de l'Homme, complétement parfait au docu-réalité de TVA, est disponible partout en version physique et numérique !