TVA : LES MOMENTS PARFAITS cet automne à TVA

Le mercredi 21 avril 2021

TVA

CET AUTOMNE À TVA : LES MOMENTS PARFAITS

UNE SÉRIE TOUCHANTE METTANT EN VEDETTE UNE SOLIDE DISTRIBUTION

Montréal, le 21 avril 2021- Québecor Contenu et Encore Télévision ont le plaisir de dévoiler aujourd'hui, la distribution de la nouvelle série annuelle de TVA :Lesmoments parfaits. Les tournages de cette comédie dramatique, qui peut compter sur le talent et la sensibilité de grands comédiens, ont commencé l'automne dernier et se poursuivront au cours des prochaines semaines.

LE DESTIN ET LES QUESTIONNEMENTS DE 3 GÉNÉRATIONS

Les moments parfaits nous plonge au cœur d'une famille attachante qui est sur le point de vivre de grands bouleversements... et dont chaque membre se retrouve à un moment décisif de sa vie où il se demande : « est-ce que j'ai fait le bon choix? ». À la tête du clan Thomas, il y a Georges (Denis Bernard), le patriarche et Judith (Marie-Thérèse Fortin), son ex-femme. Georges et Judith sont les parents de Catherine (Catherine Trudeau), Louis (Émile Proulx-Cloutier) et Philippe (Jean-François C. Pronovost). Les téléspectateurs pourront également suivre les hauts et les bas de la génération montante de la famille : Hugo (Samuel Gauthier), Charlotte (Willia Ferland-Tanguay) et Tristan (Antoine Marchand-Gagnon), les trois enfants de Catherine.

S'ajoutent à ceux-ci

Annie (Bianca Gervais), la conjointe de Louis, Alex (Gabriel Sabourin), le conjoint de Catherine, Mylène (Amber Goldfarb), la nouvelle conjointe de Georges, leur fille Mila, 7 ans, (Chanelle Foo Lam), Geneviève (Mounia Zahzam), la copine de Philippe, Nadia (Nadia Kounda), l'ex et peut-être future de Philippe, Gab (David Bélizaire), le copain de Charlotte et Steph (Myriam De Verger), meilleure amie de Catherine.

La série débute au moment où toute la famille est réunie pour accueillir Hugo, de retour d'un long périple en mer. Son aventure est assombrie par un drame dont il porte la culpabilité. Mais la fête familiale n'aura pas lieu puisque l'un des leurs verra sa journée prendre une tournure pour le moins inattendue. C'est à ce moment que chacun réalisera que le temps qui reste n'est pas toujours celui qu'on croit : ils se remettront alors en quête de ce rêve, de cette passion ou de cet amour trop longtemps réprimé. L'heure est aux remises en question, et les décisions que s'empresseront de prendre les divers membres de la famille ne seront pas toujours les plus éclairées - pour notre plus grand bonheur, d'ailleurs…

« TVA est fière de présenter une nouvelle série annuelle familiale, à l'histoire très contemporaine et dont la force tient à ses intrigues, écrites de mains de maître par une équipe d'auteurs de grands talents et à laquelle s'ajoutent une imposante distribution. Tous les ingrédients sont réunis pour offrir à nos téléspectateurs une série qui saura leur plaire » confie Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation de Groupe TVA.

« Série puissante, Les moments parfaits compte sur une distribution de haut calibre, est produite par une équipe chevronnée. Assurément, les téléspectateurs seront émus par cette histoire touchante et à laquelle ils pourront se reconnaître » déclare Denis Dubois, vice-président contenus originaux, Québecor Contenu.

Cette série annuelle de 24 épisodes d'une heure est l'œuvre de Marc Robitaille (Un été sans point ni coupsûr, Le Club Vinland) qui, grâce à sa plume unique, a créé des personnages profondément vrais, auxquels les téléspectateurs s'attacheront rapidement et dont ils auront envie de connaître la destinée.Il est appuyé par les auteurs Sylvie Bouchard, Annabelle Poisson et Marie-Ève Bourassa ainsi que par Brigitte d'Amours à la script-édition et par Patrick Lowe à la production au contenu. La réalisation a été confiée à François Bégin (L'Échappée, LOL, Tranches de vie).

Une série débordante d'humanité avec des personnages qui nous ressemblent

Les moments parfaits dès cet automne à TVA!