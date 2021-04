TVA : La nouveauté CHANTEURS MASQUÉS sera animée par ...

Le jeudi 8 avril 2021

TVA

Montréal, le 8 avril 2021 - L'identité de l'animateur du divertissement familial à grand déploiement de l'automne à TVA est maintenant connue! Masqué et costumé, il s'était introduit il y a quelques semaines dans l'appartement de Patrick Huard. Ce soir, le masque et le costume sont tombés à La Tour: Guillaume Lemay-Thivierge sera à la barre de Chanteurs masqués, l'adaptation québécoise du concept sud-coréen The King of Masked Singer, produite par Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor Contenu.

S'il existe un animateur dont la personnalité colle parfaitement à l'ADN du concept, c'est bien celle de Guillaume Lemay-Thivierge. Vif, spontané et allumé, il est aimé du public et possède tout ce qu'il faut pour animer avec humour et dynamisme ce nouveau rendez-vous, déjà culte dans plus de 40 pays. Sur un grand plateau, Guillaume présentera au public des personnalités costumées, issues de tous les horizons, et dont l'identité demeurera secrète tant pour lui que pour les juges-enquêteurs et les téléspectateurs. Vêtues de costumes tous plus extravagants les uns que les autres, les personnalités feront des prestations devant les juges-enquêteurs et le public. Ils tenteront tous de trouver qui se cache derrière ces personnages éclatants!

« Nous nous réjouissons que Guillaume ait accepté d'animer ce nouveau rendez-vous coloré, festif et rassembleur. Apprécié pour son énergie et son enthousiasme, il est un véritable performeur qui bénéficie également d'une grande cote d'amour auprès du public. Pour nous, il est rapidement devenu la personne toute désignée pour animer avec brio Chanteurs masqués » déclare Denis Dubois, vice-président aux contenus originaux, Québecor Contenu.

Au cours des prochaines semaines, les juges-enquêteurs viendront s'ajouter à l'équipe de Chanteurs masqués.

Saurez-vous les démasquer? Restez à l'affut!