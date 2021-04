TVA : Marie-Claude Barrette animera une nouvelle émission à TVA

Le vendredi 9 avril 2021

TVA

Montréal, le 9 avril 2021 - Québecor Contenu a le plaisir d'annoncer le développement d'une nouvelle émission de service pilotée par Marie-Claude Barrette, qui sera diffusée à TVA dès l'automne 2021. Reconnue pour ses grandes qualités humaines, son écoute et son ouverture d'esprit, Marie-Claude poursuivra sa mission visant à outiller les gens en abordant sans tabou des sujets qui sont au coeur de la société.

« Marie-Claude Barrette a un public fidèle qui est au rendez-vous jour après jour, a affirmé Denis Dubois, vice-président, Contenus originaux chez Québecor Contenu. Nous travaillons de concert avec elle pour proposer une nouvelle émission où elle continuera d'être à l'écoute des préoccupations des gens et à aborder des sujets d'enjeux sociaux qui font partie de l'actualité mais où l'environnement et le rythme seront différents. En signe de continuité, l'humain, lui, restera toujours au centre des discussions. »

« C'est avec beaucoup de fébrilité que j'entreprends ce nouveau défi qui me stimule au plus haut point, a ajouté Marie-Claude Barrette. Je souhaite aller encore plus loin dans mes rencontres et dans les thèmes abordés avec des invités tout en conservant cette relation avec les gens qui m'est très chère. C'est aussi avec beaucoup d'émotion que je termine la merveilleuse aventure de Deux filles le matin, un rendez-vous quotidien qui a fait de moi une meilleure personne. Je crois réellement que Deux filles le matin a été une émission qui a fait du bien aux gens et je tiens à remercier toute l'équipe de la Société générale de production, notamment Bernard Fabi et Jean-Marc Beaudoin, pour ces nombreuses années à créer des souvenirs impérissables et des moments d'une grande sincérité. »

Avec l'arrivée de ce nouveau projet pour l'animatrice tant aimée du public, TVA confirme effectivement un changement naturel et tout en douceur à sa programmation, après avoir diffusé 21 saisons de l'émission Deux filles le matin qui s'est avéré un rendez-vous incontournable en matinée pour un grand public.

« TVA rejoint 42%* de parts de marché en matinée, et c'est en grand partie grâce à l'apport, à la personnalité et au talent de Marie-Claude Barrette qui a le don de créer un lien privilégié avec le public. Avec beaucoup d'enthousiasme, nous présenterons dès l'automne aux Québécois et Québécoises, une émission qui continuera de mettre en valeur la personnalité bienveillante de Marie-Claude Barrette. », a conclu Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et Programmation de Groupe TVA.

Tous les détails concernant la nouvelle émission seront dévoilés au cours des prochains mois.

* Source : Numeris, Québec franco, 7 septembre 2020 au 4 avril 2021, données préliminaires incluant l'écoute en différé (29 mars au 4 avril), lu-ve 6h-11h, 2+.