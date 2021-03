TVA : NOUVELLES | Encore plus d'actualité régionale aux bulletins TVA Nouvelles (18 h) Sherbrooke, Trois-Rivières et Est-du-Québec

Le mercredi 3 mars 2021

Ces bulletins deviendront entièrement régionaux et d'une durée de 30 minutes

Montréal, le 3 mars 2021 - À compter du lundi 22 mars, les citoyens de l'Estrie, de la Mauricie, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord auront une couverture de leur actualité régionale encore plus grande alors que le TVA Nouvelles (18 h) des stations de Sherbrooke, Trois-Rivières et de l'Est-du Québec passeront maintenant à une durée de 30 minutes.

Dans un souci de couvrir encore plus en profondeur l'actualité et les préoccupations des gens des différentes régions à travers le Québec, ces bulletins bonifiés permettront aux téléspectateurs de suivre davantage l'évolution de l'actualité locale, régionale et internationale touchant leur quotidien, en plus de celle des milieux artistique, sportif et de la météo.

Ils seront accompagnés par les chefs d'antenne Marie-Claude Paradis-Desfossés à Trois-Rivières, Anne Préfontaine à Sherbrooke et Martin Blanchet dans l'Est-du-Québec et de leur équipe.

« Dans la foulée de notre objectif d'être encore plus près des Québécois, ces bulletins répondront davantage à leurs préoccupations quotidiennes en les informant avec des nouvelles les touchant encore de plus près. TVA Nouvelles est donc fier d'augmenter l'offre de contenu régional tout en étant toujours aussi présent auprès des gens », a déclaré le rédacteur en chef de TVA Nouvelles et de LCN, Xavier Brassard-Bédard.

En plus de son bulletin de 18 h, TVA Nouvelles Sherbrooke, Trois-Rivières et Est-du-Québec diffusent également chacun un bulletin régional présenté sur l'heure du midi et ce, du lundi au vendredi, tout en étant les seuls, dans leur marché respectif, à couvrir l'actualité de leur région du matin jusqu'au soir et ce, dès 6 h.