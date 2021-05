TVA : PUBLICATIONS | Nouveau magazine Simplement bien avec Nathalie

Le jeudi 20 mai 2021

TVA Publications lance le magazine Simplement bien avec Nathalie

Montréal, le 20 mai 2021 - Inspiré par le cheminement et la détermination de Nathalie Simard pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps, TVA Publications a le plaisir de vous présenter le tout nouveau magazine Simplement bien avec Nathalie! En kiosque ce jeudi 20 mai, ce magazine deviendra rapidement un incontournable pour tous les lecteurs et lectrices qui souhaitent faire de leur santé et de leur bien-être une priorité.

Forte de son expérience personnelle et accompagnée par une équipe d'experts, Nathalie Simard propose des outils et alternatives pour débuter une démarche santé, que ce soit en adoptant une alimentation équilibrée afin de perdre quelques kilos, en intégrant l'activité physique au quotidien ou en entamant une réflexion sur notre relation avec la nourriture. Au programme : un survol des principaux régimes tendance, des astuces santé, des conseils pour en finir avec la dépendance au sucre, des recettes santé-minceur, un programme d'entraînement, des trucs pour booster sa motivation, des psycho tests et bien plus.

« Il y a deux ans, j'ai enclenché un processus pour retrouver le chemin de la santé en revoyant mes habitudes de vie et, aujourd'hui, je déborde d'énergie! Grâce à mon magazine, j'aurai le privilège de partager mon expérience qui, je l'espère, aidera plusieurs autres personnes à retrouver le bien-être qu'elles méritent. Mais je ne suis pas seule dans cette belle aventure! Toute une équipe d'experts s'est jointe à moi pour accompagner les lecteurs sur le chemin du bonheur! », explique avec passion Nathalie Simard.

Une équipe de spécialistes à votre service!

Autour de Nathalie se greffe une équipe d'experts chevronnés qui aidera les lecteurs et lectrices à adopter de saines habitudes de vie au niveau de la nutrition, de la perte de poids, de la remise en forme et de la psychologie. Parmi eux, mentionnons le Dr Michel Gagner qui explique en quoi l'obésité constitue une maladie chronique, Josée Lavigueur qui nous démontre que la remise en forme est plus simple qu'on le pense, la nutritionniste Louidgina Khoury qui nous aide à opter pour une alimentation santé et Tania Lemoine, une spécialiste des troubles alimentaires qui nous rappelle l'importance d'établir une relation saine avec la nourriture et de cultiver l'estime de soi.

Au-delà du magazine

Nathalie et son équipe invitent les lecteurs et lectrices à relever le Défi 30 jours sur sa page Facebook afin de faire le plein d'énergie et d'amorcer un virage santé durable. Un calendrier d'activités et tous les détails seront publiés à l'intérieur du magazine.