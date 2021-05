TVA : Star Académie | Et le grand gagnant est William Cloutier !

Le dimanche 2 mai 2021

TVA

Montréal, le 2 mai 2021 - Après une saison formidable, qui a permis de réaliser à quel point la relève musicale québécoise est allumée, talentueuse et diversifiée, William Cloutier de Victoriaville est sorti grand gagnant de Star Académie dimanche soir. L'Académicien de 25 ans a soufflé le public avec une éclatante reprise d'Et je t'aime encore de Céline Dion. William repart avec la bourse Qualinet de 100 000 $, 25 000 $ en argent remis par TVA et Productions Déferlantes, et un contrat de disque avec Musicor. Il sera également sur la scène du gala ARTIS dimanche prochain à TVA et TVA+.

La deuxième finaliste, Lunou Zucchini, 25 ans, de Saint-Denis-sur-Richelieu, a été tout aussi touchante avec une interprétation sublime de Vole de Céline Dion. Elle reçoit pour sa part un prix de 50 000 $, remis conjointement par TVA et Productions Déferlantes. On pourra également voir Lunou aux côtés de Simon Morin dans un épisode de la série Chaos cet automne à TVA.

De plus, en collaboration avec Musicor Spectacles, Lunou et William iront à la rencontre de leur public dans le cadre d'une grande tournée qui les mènera aux quatre coins de la province à compter de l'hiver prochain ! Pour tous les détails et pour l'achat de billets : billets-staracademie.ca.

En plus des nombreux prix offerts plus tôt cette semaine dans le Party des finissants - SA 2021, chacun des 15 Académiciens recevra une contribution de soutien à l'artiste de 10 000 $ en argent, offerte par QUB musique.

Les profits amassés grâce à la votation du public cette saison seront versés à deux organismes qui viennent en aide à la jeunesse québécoise : Tel-jeunes et la Fondation Jeunes en Tête.

Cette grande finale a pris son envol avec une surprise : la présence d'Hubert Lenoir pour interpréter avec les 15 Académiciens de l'édition 2021 la chanson thème Maintenant et partout qu'il a coécrite et composée avec Jérôme 50 et Julyan.

Les Trois Accords ont ensuite pris possession de la scène dans un numéro très original inspiré de la fin des classes. Aux côtés des Académiciens, ils ont réinventé plusieurs de leurs succès avec de tout nouveaux arrangements, dans une mise en scène des plus éclatées qu'ils ont imaginée avec la directrice artistique Pony (Gabrielle Laïla Tittley).

Après avoir été un précieux guide chaque dimanche soir cette saison, Patrice Michaud réservait un beau cadeau aux téléspectateurs pour ce dernier variété : une longue prestation où il a enchaîné six de ses compositions avec les Académiciens. Ces derniers lui ont fait la surprise de lui remettre un disque d'or pour son album Le feu de chaque jour.

Pour la première fois, Star Académie proposait une carte blanche aux deux Académiciens finalistes. De la berceuse L'eau vive à Let's Get Loud, Lunou et William ont montré une nouvelle facette de leur personnalité et de leur talent en concevant un numéro à leur image, à partir des chansons qui les ont accompagnés de leur enfance à aujourd'hui.

Entouré d'une chorale, Gregory Charles a mis de la joie en studio avec son succès I Think of You, suivi par la magie du gospel, un des genres musicaux qu'il affectionne le plus. Enfin, pour clore avec émotion cette saison inoubliable, Ariane Moffatt s'est installée au piano pour interpréter avec Lara, Gregory, Patrice et tous les Académiciens, une composition inspirée des derniers mois vécus à l'Académie : La plus belle version de nous-mêmes.

EN ATTENDANT LE RETOUR DE STAR ACADÉMIE…

La grande annonce a été faite la semaine dernière : Star Académie sera de retour l'an prochain à TVA. Tous les détails concernant les Auditions seront annoncés durant l'été.

D'ici là, ce jeudi, QUB radio propose un dernier épisode du balado Emmène-moi partout ! L'animateur Bryan Audet y présentera une longue et captivante discussion sur la musique avec nulle autre que Lara Fabian. Également jeudi, les clients Mobilité de Vidéotron auront droit sur TVA+ à un dernier Tout petit talk-show de Star Académie, animé par Valérie Chevalier. Un épisode très spécial filmé dans les coulisses du variété.

Toujours sur TVA+, il est possible de revoir les variétés, les quotidiennes, les cours et les moments forts de la saison. Ce contenu est accessible à tous gratuitement. Enfin, les listes d'écoute des Académiciens, du corps professoral et de Star Académie sont disponibles sur QUB musique.

L'album Star Académie 2021 est maintenant disponible dans tous les magasins, sur jemagazine.ca et sur toutes les plateformes numériques.